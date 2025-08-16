آغاز لالیگا برای بارسلونای «محدود»

به گزارش ایلنا، روز گذشته و با برگزاری دو مسابقه از هفته اول رقابت‌ها، فصل جدید رقابت‌های لالیگای اسپانیا آغاز شد و امروز از ساعت ۲۱، تیم بارسلونا مدافع عنوان قهرمانی در خانه مایورکا اولین مسابقه فصل خود را برگزار می‌کند. بارسلونایی که برخلاف تصورات، در این تابستان هزینه چندانی نداشته و با کمترین تغییرات ممکن و پس از حواشی یک تابستان سخت، پا به این دیدار می‌گذارد. خوان لاپورتا و تیم مدیریتی‌اش در این پنجره برای نقل و انتقالات ۲۵ میلیون یورو یعنی کمتر از تیم‌هایی چون رئال بتیس و ویارئال هزینه کرده‌اند؛ این در حالی است که دو رقیب اصلی بارسلونا یعنی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید، بیش از ۱۷۵ میلیون یورو برای تقویت ترکیب خود پس از قهرمانی بارسلونا در فصل گذشته هزینه کرده‌اند. از میان خریدهای بارسلونا اما تنها خوان گارسیا دروازه‌بان ۲۴ ساله فصل گذشته اسپانیول اجازه حضور در رقابت با مایورکا را دارد چرا که پس از تأیید مصدومیت پنج ماهه تراشتگن توسط لالیگا، قرارداد گارسیا ثبت شده و باید شاهد اولین بازی این سنگربان درون دروازه بلوگرانا باشیم. با این حال قرارداد قرضی مارکوس رشفورد هنوز در لالیگا ثبت نشده و خود هانسی فلیک نیز در نشست خبری پیش از اولین مسابقه تیم، صراحتاً اعلام کرد که از روند ثبت‌نام بازیکنان تیمش برای فصل پیش رو رضایت ندارد.

البته این تنها خبر بزرگ فلیک در نشست خبری پیش از مسابقه نبود؛ سرمربی آلمانی قهرمان فصل گذشته لالیگا با تأیید خبر رسانه‌های مختلف اعلام کرد که بارسلونا در خط دفاعی، جانشینی برای اینیگو مارتینز که به طور ناگهانی راهی النصر عربستان شد، جذب نمی‌کند و روی جرارد مارتین در خط دفاعی حساب باز کرده است. هواداران بارسلونا چندان از این تصمیم راضی نیستند اما محدودیت‌های مالی باشگاه، اجازه هزینه در خط دفاعی به آنها را نمی‌دهد. دیگر غایب بزرگ بارسلونا در این مسابقه، روبرت لواندوفسکی است که به دلیل مصدومیت، هفته‌ ابتدایی لیگ را از دست داده و احتمالاً فران تورس در ترکیب اصلی جای او را بگیرد.

با وجود اینکه بارسلونا بیش از هر تیمی در قرن ۲۱ موفق به پیروزی در خانه مایورکا با ۱۴ برد شده، نباید مایورکا را یک رقیب دست و پا بسته قلمداد کرد. تیم دهم فصل گذشته لالیگا که با ثبات خوبی در لیگ حضور داشت، پس از تقابل با شباب الاهلی، لیون، پارما و هامبورگ در دیدارهای تدارکاتی پیش‌فصل پا به این رقابت می‌گذارد. یاگوبو آراساته که شش سال روی نیمکت اوساسونا عملکرد مطلوبی داشت، هدایت مایورکا را برعهده دارد و تیم او می‌خواهد در هفته نخست لالیگا، یک شگفتی بزرگ را رقم بزند. پابلو توره هافبک سابق بارسلونا که فصل گذشته در ۱۴ مسابقه برای تیم فلیک میدان رفت، یکی از امیدهای مایورکا برای این مسابقه خواهد بود. ضمن اینکه این تیم برای جذب متئو جوزف یکی از بازیکنان تیم زیر ۲۱ سال انگلیس در جریان قهرمانی اروپایی سه‌شیرها از لیدز نیز هزینه خوبی کرده و باید شاهد یک چهره متفاوت از مایورکا در فصل پیش رو لالیگا باشیم.

