اشلوت: دلم می‌خواست ژوتا را به زمین بفرستم؛ نبودنش را به‌سختی حس کردیم

آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول، می‌گوید در شبی که تیمش برابر بورنموث به سختی پیروز شد، جای خالی دیوگو ژوتا بیش از هر زمان دیگری احساس شد.

به گزارش ایلنا، آنفیلد برای اولین بار پس از درگذشت دیوگو ژوتا شاهد یک بازی لیگ برتر بود؛ شبی آمیخته با احساسات که با پیروزی ۴-۲ لیورپول برابر بورنموث به پایان رسید. قرمزها دو بار برتری خود را از دست دادند تا اینکه فدریکو کیه‌زا در دقیقه ۸۸ گل سوم را زد و سه امتیاز حساس را برای قهرمان فصل گذشته به ارمغان آورد.

آرنه اشلوت بعد از بازی در حالی که به یاد مهاجم پرتغالی صحبت می‌کرد، گفت:«معمولاً وقتی نتیجه ۲-۲ می‌شود همه می‌دانند سراغ چه کسی می‌رفتم. دوست داشتم ژوتا را به زمین بیاورم اما به دلایلی وحشتناک دیگر امکانش نبود. هواداران و بازیکنان همان کاری را کردند که او بارها برای ما انجام داده بود.»

کیه‌زا نیز گل خود را به ژوتا تقدیم کرد و گفت:«این لحظه‌ای بزرگ برای من بود اما همه فکر و ذهنم به سمت دیوگو رفت. وقتی هواداران نامش را فریاد می‌زدند، خیلی احساساتی شدم. بعد از گل فقط به خانواده و برادرش آندره فکر کردم.»

لیورپول تابستانی پرچالش را سپری کرده است؛ جدایی داروین نونیز و لوئیس دیاز در کنار مرگ ناگهانی ژوتا باعث شد دست اشلوت در خط حمله خالی بماند. خرید هوگو اکیتیکه تنها تقویت واقعی این خط بود و برابر بورنموث نیز جز کیه‌زا و جوانی چون ریو نگوموها، گزینه‌ای روی نیمکت وجود نداشت.

با این وجود، سرمربی هلندی تأکید کرد تیمش روحیه قهرمانانه خود را حفظ خواهد کرد:«ژوتا می‌توانست خیلی کمک کند اما این بار به شکلی دیگر کنار ما بود.»

