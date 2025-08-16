به گزارش ایلنا، آنفیلد برای اولین بار پس از درگذشت دیوگو ژوتا شاهد یک بازی لیگ برتر بود؛ شبی آمیخته با احساسات که با پیروزی ۴-۲ لیورپول برابر بورنموث به پایان رسید. قرمزها دو بار برتری خود را از دست دادند تا اینکه فدریکو کیه‌زا در دقیقه ۸۸ گل سوم را زد و سه امتیاز حساس را برای قهرمان فصل گذشته به ارمغان آورد.

آرنه اشلوت بعد از بازی در حالی که به یاد مهاجم پرتغالی صحبت می‌کرد، گفت:«معمولاً وقتی نتیجه ۲-۲ می‌شود همه می‌دانند سراغ چه کسی می‌رفتم. دوست داشتم ژوتا را به زمین بیاورم اما به دلایلی وحشتناک دیگر امکانش نبود. هواداران و بازیکنان همان کاری را کردند که او بارها برای ما انجام داده بود.»

کیه‌زا نیز گل خود را به ژوتا تقدیم کرد و گفت:«این لحظه‌ای بزرگ برای من بود اما همه فکر و ذهنم به سمت دیوگو رفت. وقتی هواداران نامش را فریاد می‌زدند، خیلی احساساتی شدم. بعد از گل فقط به خانواده و برادرش آندره فکر کردم.»

لیورپول تابستانی پرچالش را سپری کرده است؛ جدایی داروین نونیز و لوئیس دیاز در کنار مرگ ناگهانی ژوتا باعث شد دست اشلوت در خط حمله خالی بماند. خرید هوگو اکیتیکه تنها تقویت واقعی این خط بود و برابر بورنموث نیز جز کیه‌زا و جوانی چون ریو نگوموها، گزینه‌ای روی نیمکت وجود نداشت.

با این وجود، سرمربی هلندی تأکید کرد تیمش روحیه قهرمانانه خود را حفظ خواهد کرد:«ژوتا می‌توانست خیلی کمک کند اما این بار به شکلی دیگر کنار ما بود.»

انتهای پیام/