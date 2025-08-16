دفاع ریچارلیسون از ماتیس تل: نژادپرستی جایی در فوتبال ندارد!
مهاجم تاتنهام پس از توهینهای نژادپرستانه به همتیمیاش ماتیس تل، واکنشی قاطع نشان داد و ضمن انتقاد از این رفتارها، بر لزوم مجازات مرتکبان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، ریچارلیسون، مهاجم تاتنهام، در دفاعی پرشور از همتیمی فرانسویاش ماتیس تل پس از هدف قرار گرفتن با توهینهای نژادپرستانه، واکنش تندی نشان داد. این اتفاق پس از شکست تاتنهام مقابل پاری سنژرمن در سوپرکاپ اروپا رخ داد.
تاتنهام در دیداری هیجانانگیز با نتیجه ۲-۰ از پاری سنژرمن پیش بود، اما گلهای دیرهنگام حریف و ضربات پنالتی سرنوشت بازی را تغییر داد و پاریسیها با نتیجه ۴-۳ در پنالتیها به پیروزی رسیدند. ماتیس تل که تابستان امسال از بایرن مونیخ به تاتنهام پیوست، در ضربه پنالتی خود ناموفق بود و پس از آن، بشدت مورد حملات نژادپرستانه در شبکههای اجتماعی قرار گرفت.
ریچارلیسون در واکنشی تند در صفحه شخصی خود نوشت:«برد یا باخت، اشتباه یا موفقیت همه بخشی از بازی است، اما نژادپرستی هرگز نباید باشد! تل هنوز جوان است و در ابتدای راه حرفهای خود قرار دارد و شایسته چنین رفتاری نیست. این نوع رفتارها دیگر جایگاهی ندارد و امیدوارم کسانی که چنین حرفهایی میزنند، به سختی مجازات شوند. پنهان شدن پشت یک پروفایل ناشناس و پخش نفرت آسان است، اما باید تغییر رخ دهد. ما در کنار تو هستیم، تل!»
باشگاه تاتنهام نیز بیانیهای قاطع صادر کرد و این حملات را «نفرتانگیز» و مرتکبان آن را «بزدل» خواند. در این بیانیه آمده است: «ما از توهینهای نژادپرستانهای که ماتیس تل پس از دیدار سوپرکاپ دریافت کرده است، منزجر هستیم. تل شجاعانه مسئولیت پنالتی را پذیرفت و کسانی که به او حمله میکنند تنها بزدلانی هستند که پشت نامهای ناشناس مخفی شدهاند. ما با همکاری مراجع و شبکههای اجتماعی، شدیدترین برخورد را با این افراد خواهیم داشت. ما در کنار تو هستیم، ماتیس.»
اکنون تمرکز تاتنهام پس از این تلخی، به لیگ برتر معطوف شده است و آنها در دیدار بعدی خود میزبان تیم تازه صعود کرده برنلی خواهند بود.