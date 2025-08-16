رامین رضاییان کاپیتان بعدی استقلال است!

به گزارش ایلنا، حتی اگر روزبه چشمی به بازی هفته اول مقابل تراکتور هم برسد و بازوبند کاپیتانی را به دست ببندد، یافتن پاسخ این سؤال بسیار مهم خواهد بود که اگر چشمی به هر دلیل از حضور در ترکیب استقلال محروم شود، چه کسی کاپیتان خواهد بود؟! در این راستا نگاه‌ها به سمت و سوی دو بازیکن خواهد چرخید. ابتدا صالح حردانی که از لحاظ سابقه در استقلال وضعیت بهتری در قیاس با دیگر بازیکنان دارد و دیگری رامین رضاییان.

بعد از جدایی سیدحسین حسینی از استقلال، چشمی به عنوان کاپیتان مطرح شد. در واقع بازیکنی که سال‌ها به همراه سیدحسین حسینی در استقلال حضور داشت و از تجربه بالایی هم سود می‌برد، در غیاب حسینی بازوبند را بست، اما برای همین هفته نخست این سؤال به وجود آمده که اگر چشمی نرسد که احتمالش بسیار زیاد است، تکلیف کاپیتانی چه خواهد شد؟ آیا صالح حردانی بازوبند کاپیتانی را به دست خواهد بست یا ریکاردو ساپینتو تصمیم دیگری اتخاذ کرده و بازوبند را به رامین رضاییان خواهد داد؟

در دوران آماده‌سازی استقلال دیده شد که در غیاب چشمی بازوبند کاپیتانی به رامین رضاییان داده شده و این موضوع به معنای تمایل بیشتر سرمربی استقلال به کاپیتانی رضاییان است. گفته می‌شود سرمربی استقلال در این خصوص نیز به همه بازیکنان اعلام کرده انتخاب کاپیتان با شخص او است و در این راستا تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد. در واقع اگر ساپینتو بخواهد بازوبند را به رامین رضاییان بدهد که احتمالش کم نیست، هیچ‌کس نمی‌تواند به تصمیم سرمربی استقلال اعتراض کند و صالح حردانی با وجود برخورداری از سابقه بیشتر در استقلال باید به این تصمیم تمکین کند. اینکه رضاییان بعد از یک فصل تجربه بازی در استقلال به احتمال زیاد تبدیل به کاپیتان دوم استقلال شود، موضوع مهمی است که نگاه‌ها را به سمت و سوی خود جلب خواهد کرد. دیدن رامین با بازوبند کاپیتانی استقلال در بازی با تراکتور بسیار حائز اهمیت است .

