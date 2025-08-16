گمانهزنی در مورد خرید احتمالی پرسپولیس: مهاجم بزرگ هاشمیان کیست؟
وحید هاشمیان قصد دارد یک مهاجم بزرگ را به اسکواد پرسپولیس اضافه کند.
به گزارش ایلنا، دوشنبه شب هفته قبل وحید هاشمیان در گفتوگوی تلفنی با برنامه فوتبال برتر اعلام کرد با یک بازیکن بزرگ مذاکره شده است تا به پرسپولیس بیاید. طی روزهای اخیر درباره این گزینه بزرگ گمانهزنیهایی شده و گفته میشود این خرید بزرگ در خط حمله سرخها صورت خواهد گرفت. برخی اخبار حکایت از این دارد که گزینه مدنظر پرسپولیس آندرهآ بلوتی مهاجم ۳۱ ساله کومو و سابق رم و تورینو است و رایزنیها با او برای حضور در ایران ادامه دارد. بلوتی که سابقه بازی در تیمهای ملی زیر ۱۹، زیر ۲٠ و زیر ۲۱ سال ایتالیا را دارد، در سال ۲٠۱۵ در مسابقات قهرمانی زیر ۲۱ سال اروپا شرکت کرد. او اولین بازی خود را با تیم ملی بزرگسالان در سال ۲٠۱۶ انجام داد و در تیم ملی ایتالیا که قهرمان یورو ۲٠۲٠ شد، حضور داشت.
همچنین یک رسانه اینترنتی هم مدعی شد گزینه معرفی شده به باشگاه پرسپولیس یاکو میت اهل ساحل عاج است. این بازیکن که هموطن سرژ اوریه ستاره جدید پرسپولیس به حساب میآید، توسط این بازیکن به مدیران پرسپولیس معرفی شد و قرار است پاسخ نهایی را وحید هاشمیان در خصوص این بازیکن بدهد. میت ۲۹ سال سن و ۱۸۵ سانتیمتر قامت دارد و فوتبالش را در پاریسنژرمن شروع کرد. میت حتی به تیم دوم پاریسنژرمن هم راه پیدا کرد ولی به تیم اصلی نرسید. او که چند بازی هم برای تیم ملی ساحل عاج انجام داده، عمده دوران باشگاهیاش را در انگلیس و چمپیونشیپ گذرانده و برای دو تیم ردینگ و کاردیف بازی کرده است. میت ارزشی ۱/۲ میلیون یورویی در ترنسفرمارکت دارد و هماکنون بازیکن آزاد است و مشکلی برای آمدن به ایران ندارد.
البته پیگیریها نشان میدهد شانس حضور «میت» در پرسپولیس زیاد نیست چرا که او مبلغ درخواستی بالایی داشته که پرداخت آن از توان پرسپولیس خارج است و با رقم اولیه تفاوت چشمگیری دارد.بدین ترتیب به احتمال فراوان، پرسپولیس قید جذب این بازیکن ساحل عاجی را خواهد زد.
در روزهای گذشته بحث حضور شهریار مغانلو در پرسپولیس هم جدی شده بود. حتی گفته شد رضا درویش برای گرفتن رضایتنامه این بازیکن به امارات سفر کرده تا در مذاکره با مدیران باشگاه الاتحادکلبا، آنها را رضی کند. در عین حال گفته میشود در شرایطی که کلبا مشکلی با صدرور ضایتنامه این مهاجم ملی پوش ندارد اما خود مغانلو حاضر نیست به ایران برگردد و برای پرسپولیس بازی کند.