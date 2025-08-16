یه گزارش ایلنا، خبر این بود؛ به خاطر رعایت نکردن سقف بودجه، باشگاه پرسپولیس نمی‌تواند قرارداد بازیکنان جدید خود را ثبت کند. بر اساس بخشنامه فدراسیون فوتبال، باشگاه‌های لیگ برتری در فصل جاری مجاز هستند تنها ۳۰ درصد به بودجه فصل گذشته خود اضافه کنند. در صورتی که مجموع قرارداد بازیکنان و کادر فنی از این سقف عبور کند، سامانه ثبت قراردادها از تأیید آنها جلوگیری خواهد کرد و باشگاه نمی‌تواند از بازیکنان جدیدش استفاده کند.

۱- پیام نیازمند، ۲- سجاد ابرقویی، ۳- سرژ اوریه، ۴- مارکو باکیچ، ۵- رضا شکاری، ۶-محمد عمری، ۷- امین کاظمیان، ۸- محمدحسین صادقی، ۹- تیوی بیفوما، ۱۰- مجتبی فخریان بازیکنانی هستند که قراردادشان ثبت نشده و تا قبل ازشروع فصل باید اصلاح شود وگرنه این بازیکنان از حضور در مسابقه اول فصل محروم خواهند بود.

البته در کنار این مسأله رضا درویش مدیرعامل باشگاه باید تعهدنامه‌ای را امضا کند و اطمینان بدهد در عقد قرارداد با این بازیکنان از سقف بودجه در نظر گرفته برای فصل جدید عبور نکرده است. همچنین رضا درویش باید اقرارنامه‌ای را امضا کند که در آن ذکر شده تمام مبالغی که به عنوان رقم قرارداد بازیکنان پرسپولیس به سازمان لیگ ارائه می‌شود واقعی است و این باشگاه هیچ پولی خارج از قرارداد به بازیکنان خود پرداخت نکرده و اگر خلاف این ادعا ثابت شود، سازمان لیگ می‌تواند علاوه بر محرومیت بلندمدت و حتی مادام العمر رضا درویش، پرونده او را به محاکم قضایی ارسال کند.

بعد از انتشار این خبر سخنگوی باشگاه پرسپولیس در واکنشی با تأیید اتفاق رخ داده با کنایه اعلام کرد سعی خواهند کرد این مشکل را تا قبل از بازی هفته اول حل کنند و تیم با تمام نفراتش به میدان برود. با این حال اقدام رسمی باشگاه پرسپولیس قرار است امروز و در فاصله دو روز مانده تا بازی فجرسپاسی اتفاق بیفتد. باشگاه پرسپولیس قصد دارد طی نامه‌ای به فدراسیون فوتبال شرایط ثبت قرارادادهای بازیکنان جدیدش را فراهم بیاورد چرا که به زعم مدیران این باشگاه اعمال سقف بودجه برای این باشگاه قانونی نیست.

باشگاه پرسپولیس در این نامه خطاب به فدراسیون فوتبال که رونوشت آن را به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) خواهد فرستاد رسماً اعتراض خود را نسبت به قانون «سقف بودجه» که از سوی فدراسیون فوتبال ایران در سه فصل اخیر اعمال شده، اعلام خواهد کرد.

در این نامه آمده که فدراسیون فوتبال ایران به عنوان عضوی از فیفا و AFC، موظف است مقررات این دو نهاد را رعایت کرده و قوانین داخلی خود را با آنها هماهنگ کند. پرسپولیسی‌ها می‌گویند بر اساس مقررات فیفا و AFC، فدراسیون‌های ملی تنها مجاز به نظارت بر وضعیت مالی باشگاه‌ها هستند و تعیین سقف هزینه برای باشگاه‌ها خارج از اختیارات آنهاست. باشگاه پرسپولیس فصل قبل هم از این قانون لطمه خورد و بعدتر همین مسأله موجب شد تا هجمه سنگینی علیه رضا درویش به وجود بیاید. در آن مقطع درویش با رعایت سقف بودجه نتوانست بازیکنان مهمی مثل ترابی و بیرانوند را حفظ کند اما سه باشگاه پرهزینه دیگر به راحتی قانون را دور زده و در نهایت این پرسپولیس بود که در نقل و انتقالات تابستانی ضرر کرد.

در ابتدای فصل نقل و انتقالات امسال، درویش با علم به اتفاقات سال گذشته از ابتدا با توپ پر وارد بازار نقل و انتقالات شد چرا که اعتقاد داشت دیگر قانون سقف بودجه اعمال نخواهد شد اما حالا به نوعی سورپرایز شده است. در حال حاضر باشگاه پرسپولیس و مدیرانش اعتقاد دارند قانون «سقف بودجه» مغایر با اصول فیرپلی مالی بوده و نه‌تنها کمکی به شفاف‌سازی مالی نمی‌کند، بلکه خود عاملی برای افزایش پرداخت‌های غیررسمی، ایجاد رقابت ناعادلانه و کاهش شفافیت مالی خواهد شد. در مقابله با حرکت اخیر فدراسیون، باشگاه پرسپولیس در نامه خود مسأله حق پخش را پیش کشیده و روی این نکته تاکید داشته در شرایطی که با وجود پرداخت نشدن حق پخش تلویزیونی به باشگاه‌ها، محدود کردن هزینه‌های آنها بدون تأمین منابع درآمدی مشروع، از نگاه باشگاه پرسپولیس، خلاف اصول بین‌المللی است. باشگاه پرسپولیس با اشاره به ساختار مالی خود و سوددهی از طریق برند و قراردادهای اسپانسری، تأکید کرده چون توانسته مجوز حرفه‌ای AFC را دریافت کند دلیلی برای اعمال محدودیت مالی از سوی فدراسیون برای این باشگاه وجود ندارد. به همین خاطر این باشگاه از فیفا و AFC می‌خواهد مغایرت‌های قانونی قانون سقف بودجه با مقررات بین‌المللی بررسی شود، فدراسیون فوتبال ایران به لغو فوری این قانون ملزم شود و تمام قوانین مالی داخلی تنها بر پایه اصول فیفا و AFCمدون شود. با این حساب باشگاه پرسپولیس دست به دامن فیفا و AFC شده تا این مشکل را حل کند چرا که از اساس قانون سقف بودجه را قبول ندارد و برای آن دلایل حقوقی و قانونی دارد. با این حال به نظر می‌رسد این باشگاه مجبور است یا به خوالسته فدراسیون تن دهد یا به نوعی تعامل کند وگرنه بعید است در هفته اول فصل تازه بتواند از خریدهای جدیدش استفاده کند.

