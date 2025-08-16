جایزه مهم زهرا نعمتی از رییس پارالمپیک آسیا

به گزارش ایلنا، زهرا نعمتی نمونه‌ای بارز از اراده و پشتکار است و ظاهراً او به دنیا آمده تا با اراده و پشتکارش همه‌ دنیا را شگفت‌زده کند. زهرا نعمتی با وجود معلولیت، موفق به کسب مدال طلای پارالمپیک شده و الهام‌بخش بسیاری از افراد در سراسر جهان است. این بانوی قهرمان در آخرین دستاوردی که داشت جایزه ویژه مسئول برتر آسیا را در مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک کسب کرد.

او با گام‌های استوارش، نه تنها بر قله‌های افتخار در دوران قهرمانی تکیه زد، بلکه با کنار گذاشتن رخت ورزشکاری وارد عرصه مربیگری شده و در چهارمین دهه زندگی‌اش می‌خواهد در این عرصه هم مثل یک قهرمان بدرخشد. زهرا نعمتی سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی باکمان و کماندار پرافتخار ایران در حالی عنوان مسئول برتر آسیا از ماجد راشد اماراتی رئیس پارالمپیک آسیا را دریافت کرد که نشان داد با وجود معلولیت، هرگز پرواز را رها نکرده، بلکه بال‌هایش را قوی‌تر کرده و مدام انرژی خود را به تمام علاقه‌مندان به ورزش منتقل می‌کند.

حتی در روزهایی که ورزش ایران شرایط خوبی را ندارد و حتی در پارالمپیک هم خبر خاصی نیست و وقتی در مجمع مهم سالانه پارالمپیک آسیا هم حرفی برای گفتن ندارند، زهرا نعمتی آبروداری می‌کند و با دریافت یک جایزه مهم سر ایرانی‌ها را بالا می‌آورد.

زهرا نعمتی ثابت کرده که محدودیت‌ تنها در ذهن افراد وجود دارد و با ایمان و تلاش می‌توان با وجود تمام مشکلات مرزها را درنوردید. او با طلای پارالمپیک لندن شروع کرده و با طلا و نقره ریو و طلای توکیو ادامه داده اما افتخاراتی که کسب کرده هرگز کمتر از این مدال‌هایش نبوده. دریافت جایزه ورزشکار برتر از بنیاد بین‌المللی اسپورت آکورد و سخنرانی در سازمان ملل متحد و حالا دریافت جایزه مسئول برتر آسیا همه اهمیتشان کمتر از آن طلاها و افتخارآفرینی‌ها نیست. او آبروی ورزش پارالمپیک بوده و هر روز این آبرو و اعتبار افزون‌تر می‌شود. او نشان داده که یک اسطوره است، یک قهرمان واقعی که با درخشش، به خیلی‌ها اراده زندگی کردن داد.

انتهای پیام/