جلسه شبانه، سرنوشت کاراته ایران را تغییر میدهد!
با پایان کار شهرام هروی، قرار است سجاد گنجزاده هدایت تیم ملی کاراته را برعهده بگیرد.
به گزارش ایلنا، ماجرا از جلسه شبانه مسئولان فدراسیون شروع شده که در آن مسعود رهنما رئیس جدید به همراه دیگر ارکان فدراسیون، تصمیم به برکناری شهرام هروی از هدایت تیم ملی وانتخاب سجاد گنجزاده به عنوان جانشین او گرفتهاند.
اما نکته عجیب ماجرا اینجاست که با وجود انتشار گسترده این خبر، مسئولان فدراسیون کاراته واکنش رسمی نسبت به این موضوع نداشته و حتی سعی به فرار از این ماجرا دارند. سعید نصراللهی، سرپرست نایبرئیسی فدراسیون، در پاسخ به این موضوع، ماجرا را صرفاً یک جلسه توصیف کرده و از تأیید یا تکذیب رسمی ماجرا سر باز میزند. این در حالی است که شنیدههای منابع نزدیک به تیم ملی، بر قطعی بودن این تغییر تأکید دارند.
زمزمههای برکناری هروی از همان روز بازگشت تیم ملی از مسابقات جهانی چنگدو شروع شده بود، جایی که رفتار سرد و غیرمعمول برخی مسئولان در فرودگاه، بوی این تصمیم را به مشام میرساند و حالا تنها چند روز بعد از بازگشت تیم ملی از چین، فدراسیون کاراته تصمیم خود را نهایی کرده است. اما چرا فدراسیون این تصمیم را گردن نمیگیرد و چرا رئیس فدراسیون تلفن همراه خود را خاموش کرده است؟ اگر تصمیم به برکناری سرمربی تیم ملی قطعی شده، چرا مسئولان فدراسیون شفافسازی نمیکنند؟ پاسخ احتمالی را باید در همان جلسه شبانه جستوجو کرد؛ جلسهای که شاید برگزارکنندگانش تصور نمیکردند خبر آن به این سرعت به بیرون درز کند و حالا که این اتفاق افتاده، سکوت را به امید فروکش کردن حساسیتها انتخاب کردهاند. شاید هم این خبر را از قصد منتشر کردهاند تا واکنشها نسبت به اخراج استاد و انتصاب شاگرد را بسنجند و اگر با هجمه مواجه نشدند، بعد آن را عملی کنند.
هر چه که هست شهرام هروی از سال ۱۳۸۵ بهعنوان مربی و سپس سرمربی تیم ملی در خدمت کاراته ایران بوده است. او در این سالها نقشی مهم در موفقیتهای بینالمللی تیم ملی داشته و تجربهای بیبدیل در عرصه مربیگری دارد. کنار گذاشتن چنین چهرهای، بدون اطلاع قبلی و توضیح روشن، روش درستی نیست و قطعاً شأن سرمربی 11 ساله کاراته ایران را زیر سؤال میبرد.
در این میان شاید جنجالیترین بخش این تغییر، انتخاب سجاد گنجزاده بهعنوان جانشین هروی است. گنجزاده بیشک یکی از پرافتخارترین کاراتهکاهای ایران بوده و مدال طلای المپیک را در کارنامه دارد، اما عملاً تجربهای در زمینه مربیگری ندارد.
بنابراین آیا صرف داشتن مدال المپیک، برای هدایت تیم ملی آن هم درآستانه مسابقات جهانی مصر و برهه حساس بازیهای آسیایی ناگویا کافی است؟ در کجای دنیا استاد شبانه اخراج شده و شاگردش را که هیچ سابقهای در زمینه مربیگری ندارد، به عنوان جایگزینش انتخاب میکنند؟ مگر در کاراته ایران قحط الرجال است که باید سجاد گنجزاده سکاندار تیم ملی شود؟ نتایج سالهای اخیر نشان داده که کاراته ایران از روزهای اوج خود فاصله گرفته و در مسیر سراشیبی قرار دارد. بازگشت به قله نیازمند برنامهریزی بلندمدت، ثبات مدیریتی و استفاده از تجربه مربیان کارآزموده است. تغییرات ناگهانی و بدون توضیح شفاف، نهتنها به انسجام تیم کمک نمیکند، بلکه میتواند تیم ملی را از لبه پرتگاه به داخل پرتگاه سوق دهد.
تغییر سرمربی یک تصمیم مدیریتی است و در صورت ضرورت، میتواند به پیشرفت تیم کمک کند؛ اما آنچه اکنون درباره تیم ملی کاراته شاهد هستیم، بیشتر از آنکه به یک تصمیم کارشناسیشده شباهت داشته باشد، شبیه به اقدامی عجولانه و هیجانی است. سکوت فدراسیون، ابهامها را بیشتر کرده و انتصاب فردی بدون سابقه مربیگری، پرسشهای زیادی را بوجود آورده است. در حالی که زمان کمی تا مسابقات جهانی و بازیهای آسیایی باقی مانده، کاراته ایران بیشتر از هر زمان دیگری به تصمیمهای اصولی و شفاف نیاز دارد؛ تصمیمهایی که نه از سر فشار یا هیجان، بلکه بر پایه منافع بلندمدت این رشته گرفته شوند.