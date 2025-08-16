تغییر محل دیدار تراکتور - استقلال؛ اعتراض آبیها به تصمیم سازمان لیگ
باشگاه استقلال با انتشار اطلاعیهای نسبت به تصمیم کمیته استیناف درباره لغو محرومیت خانگی تراکتور و برگزاری دیدار دو تیم در تبریز واکنش نشان داد و آن را مغایر با مقررات فوتبال دانست.
به گزارش ایلنا، در بیانیه استقلال آمده است: «رأی اخیر کمیته استیناف در خصوص تغییر حکم قطعی کمیته انضباطی و لغو محرومیت خانگی باشگاه تراکتور، اقدامی خلاف اصول حقوقی و عدالت ورزشی است. طبق حکم اولیه، تیم تراکتور از میزبانی محروم شده بود و تغییر این رأی بدون پذیرش اعاده دادرسی و صرفاً با استناد به ماده ۴۰ آییننامه انضباطی، فاقد مبنای قانونی است.»
آبیپوشان پایتخت تأکید کردهاند که استدلال مطرحشده درباره سقوط نساجی و تأثیر آن بر این پرونده، در مقررات داخلی و قوانین فیفا جایگاهی ندارد و چنین تصمیمی میتواند به رویهای خطرناک و تضعیف اقتدار احکام انضباطی در فوتبال ایران منجر شود.
باشگاه استقلال در پایان اطلاعیه خود اعلام کرد: «انتظار داریم فصل جدید لیگ برتر با شفافیت و عدالت آغاز شود و هیچ شائبهای درباره جانبداری از تیمی خاص وجود نداشته باشد.»