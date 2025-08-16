خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رکورد جاودانه صلاح در تاریخ لیگ برتر

رکورد جاودانه صلاح در تاریخ لیگ برتر
کد خبر : 1674111
لینک کوتاه کپی شد.

محمد صلاح، مهاجم لیورپول، با گلزنی برابر بورنموث نام خود را در تاریخ لیگ برتر انگلیس ماندگار کرد.

به گزارش ایلنا، لیورپول در شبی پرهیجان و پرگل موفق شد بورنموث را با نتیجه ۴-۲ شکست دهد؛ دیداری که بار دیگر ستاره مصری سرخ‌ها در آن تاریخ‌ساز شد. 

صلاح با به ثمر رساندن چهارمین گل تیمش، برای دهمین بار در روز نخست لیگ برتر گلزنی کرد و به اولین بازیکن تاریخ این رقابت‌ها تبدیل شد که به آمار دو رقمی در هفته افتتاحیه می‌رسد.

پیش از این، رکورد بیشترین گل در روز اول لیگ برتر در اختیار صلاح بود اما حالا فاصله خود را با بزرگان بیشتر کرده است. 

رکورد جاودانه صلاح در تاریخ لیگ برتر

وین رونی، جیمی واردی، آلن شیرر و فرانک لمپارد هرکدام ۸ گل در هفته‌های آغازین ثبت کرده بودند اما هیچ‌کدام به مرز ۱۰ نرسیده بودند. گل شب گذشته همچنین دویست‌وهشتادوهفتمین گل صلاح در لیگ برتر بود که او را در کنار اندی کول در رده چهارم برترین گلزنان تاریخ این مسابقات قرار داد.

شبی که با اشک‌های صلاح و ادای احترام آنفیلد به دیوگو ژوتا همراه بود، رنگ و بوی خاصی گرفت. هواداران در سکوها نام هم‌تیمی فقید او را فریاد می‌زدند و بازیکنان نیز در فضایی عاطفی یاد ستاره پرتغالی را زنده نگه داشتند.

لیورپول حالا آماده می‌شود تا در بازی بعدی برابر نیوکاسل قرار بگیرد؛ جایی که نگاه‌ها دوباره به ستاره شماره ۱۱ خواهد بود تا شاید بار دیگر رکوردی تازه به یادگار بگذارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور