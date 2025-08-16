رکورد جاودانه صلاح در تاریخ لیگ برتر

به گزارش ایلنا، لیورپول در شبی پرهیجان و پرگل موفق شد بورنموث را با نتیجه ۴-۲ شکست دهد؛ دیداری که بار دیگر ستاره مصری سرخ‌ها در آن تاریخ‌ساز شد.

صلاح با به ثمر رساندن چهارمین گل تیمش، برای دهمین بار در روز نخست لیگ برتر گلزنی کرد و به اولین بازیکن تاریخ این رقابت‌ها تبدیل شد که به آمار دو رقمی در هفته افتتاحیه می‌رسد.

پیش از این، رکورد بیشترین گل در روز اول لیگ برتر در اختیار صلاح بود اما حالا فاصله خود را با بزرگان بیشتر کرده است.

وین رونی، جیمی واردی، آلن شیرر و فرانک لمپارد هرکدام ۸ گل در هفته‌های آغازین ثبت کرده بودند اما هیچ‌کدام به مرز ۱۰ نرسیده بودند. گل شب گذشته همچنین دویست‌وهشتادوهفتمین گل صلاح در لیگ برتر بود که او را در کنار اندی کول در رده چهارم برترین گلزنان تاریخ این مسابقات قرار داد.

شبی که با اشک‌های صلاح و ادای احترام آنفیلد به دیوگو ژوتا همراه بود، رنگ و بوی خاصی گرفت. هواداران در سکوها نام هم‌تیمی فقید او را فریاد می‌زدند و بازیکنان نیز در فضایی عاطفی یاد ستاره پرتغالی را زنده نگه داشتند.

لیورپول حالا آماده می‌شود تا در بازی بعدی برابر نیوکاسل قرار بگیرد؛ جایی که نگاه‌ها دوباره به ستاره شماره ۱۱ خواهد بود تا شاید بار دیگر رکوردی تازه به یادگار بگذارد.

انتهای پیام/