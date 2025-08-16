خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اتحاد آنفیلد در یادبود ژوتا: تشویق ایستاده در دقیقه ۲۰

اتحاد آنفیلد در یادبود ژوتا: تشویق ایستاده در دقیقه ۲۰
کد خبر : 1674071
لینک کوتاه کپی شد.

هواداران لیورپول و بورنموث در آغاز لیگ برتر با نمایشی باشکوه در آنفیلد یاد دیوگو ژوتا و برادرش را زنده کردند.

به گزارش ایلنا، دیدار افتتاحیه لیگ برتر در آنفیلد با فضایی متفاوت همراه شد؛ جایی که هواداران دو تیم لیورپول و بورنموث در دقیقه ۲۰ یکپارچه ایستادند و با تشویق ممتد و آواز تو هرگز تنها قدم نخواهی زد «You’ll Never Walk Alone» به دیوگو ژوتا و برادرش آندره سیلوا ادای احترام کردند.

پیش از آغاز بازی، طرح موزاییکی عظیم با تصویر ژوتا و برادرش در سکوهای کوپ و جایگاه سر کنی دالگلیش به نمایش درآمد و سکوتی سنگین بر ورزشگاه حاکم شد. بازیکنان دو تیم نیز در کنار هواداران یک دقیقه سکوت کردند تا لحظه‌ای نمادین برای شماره ۲۰ پیشین لیورپول رقم بخورد.

اتحاد آنفیلد در یادبود ژوتا: تشویق ایستاده در دقیقه ۲۰

با رسیدن دقیقه ۲۰، جایگاه‌ها به حرکت درآمد؛ شال‌ها و پیراهن‌ها بالا رفت و آنفیلد در حالی به لرزه درآمد که آواز همیشگی لیورپول بار دیگر معنایی تازه گرفت. در این لحظه، حتی هواداران بورنموث نیز به احترام بازیکنی که جامعه فوتبال را عزادار کرده بود، همراه سرخ‌ها شدند.

ژوتا ماه گذشته در سانحه رانندگی در اسپانیا به‌طور ناگهانی جان خود را از دست داد؛ خبری که شوک بزرگی به فوتبال اروپا وارد کرد. باشگاه لیورپول اعلام کرده است علاوه بر مراسم‌های نمادین در طول فصل، برنامه‌ای برای ساخت یادمانی دائمی در آنفیلد در دست دارد تا خاطره ستاره پرتغالی همواره در قلب هواداران زنده بماند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور