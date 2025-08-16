اتحاد آنفیلد در یادبود ژوتا: تشویق ایستاده در دقیقه ۲۰

به گزارش ایلنا، دیدار افتتاحیه لیگ برتر در آنفیلد با فضایی متفاوت همراه شد؛ جایی که هواداران دو تیم لیورپول و بورنموث در دقیقه ۲۰ یکپارچه ایستادند و با تشویق ممتد و آواز تو هرگز تنها قدم نخواهی زد «You’ll Never Walk Alone» به دیوگو ژوتا و برادرش آندره سیلوا ادای احترام کردند.

پیش از آغاز بازی، طرح موزاییکی عظیم با تصویر ژوتا و برادرش در سکوهای کوپ و جایگاه سر کنی دالگلیش به نمایش درآمد و سکوتی سنگین بر ورزشگاه حاکم شد. بازیکنان دو تیم نیز در کنار هواداران یک دقیقه سکوت کردند تا لحظه‌ای نمادین برای شماره ۲۰ پیشین لیورپول رقم بخورد.

با رسیدن دقیقه ۲۰، جایگاه‌ها به حرکت درآمد؛ شال‌ها و پیراهن‌ها بالا رفت و آنفیلد در حالی به لرزه درآمد که آواز همیشگی لیورپول بار دیگر معنایی تازه گرفت. در این لحظه، حتی هواداران بورنموث نیز به احترام بازیکنی که جامعه فوتبال را عزادار کرده بود، همراه سرخ‌ها شدند.

ژوتا ماه گذشته در سانحه رانندگی در اسپانیا به‌طور ناگهانی جان خود را از دست داد؛ خبری که شوک بزرگی به فوتبال اروپا وارد کرد. باشگاه لیورپول اعلام کرده است علاوه بر مراسم‌های نمادین در طول فصل، برنامه‌ای برای ساخت یادمانی دائمی در آنفیلد در دست دارد تا خاطره ستاره پرتغالی همواره در قلب هواداران زنده بماند.

