به گزارش ایلنا، روزی که باشگاه استقلال از کلارنس سیدورف به عنوان همکار جدید یاد کرد، در حکم صادره نوشته شده بود: مشاور مدیرعامل. این خبر در تاریخ 22 اردیبهشت ماه سال 1404 از سوی رسانه رسمی باشگاه استقلال منتشر شد تا مشخص شود که سیدورف به عنوان مشاور فنی باشگاه استقلال و مشاور شخص مدیرعامل که در آن زمان به عهده نظری جویباری بود، معرفی شده است. در همه این روزها همواره این سؤال وجود داشت که اگر جویباری به هر دلیل از باشگاه استقلال برود، تکلیف ادامه همکاری سیدورف با باشگاه استقلال چه خواهد شد و آیا همکاری میان دوطرف در غیاب جویباری ادامه پیدا خواهد کرد؟

وقتی در حکم صادره عیناً از عبارت مشاور مدیرعامل یاد می‌شود، در واقع بدان معنا است که سیدورف پستی دارد که وابسته به تداوم حضور مدیرعامل است و حالا که جویباری رفته عملاً او نیز همکاری‌اش با باشگاه استقلال قطع شده مگر آنکه مدیران باشگاه استقلال به ادامه همکاری با سیدورف تأکید کرده و خواستار ادامه فعالیت او در باشگاه استقلال شوند.

باشگاه استقلال تا کنون درباره اینکه با سیدورف چه مبلغی قرارداد بسته اطلاع‌رسانی نکرده است اما به طور قطع این چهره با باشگاه استقلال تحت قرارداد است که دوباره راضی شد به ایران بیاید و در محل تمرین استقلال حاضر شود. این قرارداد ممکن است در نهایت به سود سیدورف تمام شده و منجر به تداوم حضور این چهره در استقلال شود اما در هرحال باشگاه استقلال باید نسبت به تغییر عنوان شغلی سیدورف اقداماتی انجام دهد و برای افکار عمومی و هواداران خود مشخص کند که بعد از جدایی جویباری تکلیف سیدورف چه خواهد شد و آیا حاضر به ادامه همکاری با مرد هلندی هست یا خیر؟!

البته موضوع دیگری را هم باید مد نظر قرار داد و اینکه آیا قوانین کشوری اجازه می‌دهد باشگاه استقلال از سیدورف به عنوان مشاور باشگاه یاد کند یا خیر؟!

