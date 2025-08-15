سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا ۲: آغاز در اردن، پایان در هند!
قرعهکشی لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا تکلیف سپاهان را در سطح دوم روشن کرد.
به گزارش ایلنا، امروز با برگزاری قرعهکشی فصل جدید رقابتهای لیگ نخبگان آسیا و همچنین سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا (لیگ قهرمانان آسیا ۲)، برنامه کامل نمایندگان ایران مشخص شد. در این بین، سپاهان اصفهان که به همراه استقلال در سطح دوم این رقابتها حضور خواهد داشت، در گروهی با تیمهای الحسین اردن، موهان باگان هند و آخال ترکمنستان همگروه شد.
زردپوشان اصفهانی که پس از شکست ۳ بر ۲ مقابل الدحیل قطر در دیدار پلیآف لیگ نخبگان آسیا، از صعود به سطح اول بازماندند، اکنون تمام تمرکز خود را بر موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا ۲ معطوف کردهاند. طبق برنامه اعلامشده، سپاهان کار خود را در اردن آغاز خواهد کرد و در نهایت، پرونده مرحله گروهی را در هند به پایان میرساند. تمامی دیدارهای سپاهان در روزهای سهشنبه برگزار خواهد شد؛ در حالی که استقلال دیدارهای خود را روزهای چهارشنبه برگزار میکند.
تقویم بازیهای سپاهان نشان میدهد که این تیم مسیر نسبتا متعادلی از نظر مسافت سفر دارد، اما نبرد با حریفان از سه کشور مختلف، چالشهای خاص خود را خواهد داشت. زردپوشان اصفهانی که در فصل گذشته نیز از صعود به مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا بازمانده بودند (پس از شکست مقابل شباب الاهلی امارات)، این بار با تجربه و انگیزهای مضاعف وارد رقابتها میشوند. آنها امیدوارند با استفاده از ترکیبی هماهنگ و تاکتیکهای محرم نویدکیا، حضوری قدرتمند در این رقابتها داشته باشند و ناکامیهای گذشته را جبران کنند.
برنامه کامل بازیهای سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا ۲:
⦁ سهشنبه ۲۵ شهریور: الحسین اردن – سپاهان ایران / ورزشگاه بینالمللی امان / ساعت ۲۱:۱۵ (به وقت محلی)
⦁ سهشنبه ۸ مهر: سپاهان – موهان باگان هند / ورزشگاه نقش جهان اصفهان / ساعت ۱۹:۳۰
⦁ سهشنبه ۲۹ مهر: آخال ترکمنستان – سپاهان ایران / ورزشگاه نامشخص (میزبان آخال) / ساعت نامشخص
⦁ سهشنبه ۱۳ آبان: سپاهان ایران – آخال ترکمنستان / ورزشگاه نقش جهان اصفهان / ساعت ۱۹:۳۰
⦁ سهشنبه ۴ آذر: سپاهان ایران – الحسین اردن / ورزشگاه نقش جهان اصفهان / ساعت ۱۹:۳۰
⦁ سهشنبه ۲ دی: موهان باگان هند – سپاهان ایران / ورزشگاه یووا بهراتی کریرانگان (سالت لیک) کلکته / ساعت ۱۶:۴۵ (به وقت محلی)