برنامه کامل دیدارهای آسیایی استقلال مشخص شد

به گزارش ایلنا، استقلال در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا سطح دوم در گروه A قرار گرفته و باید با تیم‌های الوصل امارات، المحرق بحرین و الوحدات اردن رقابت کند. قرعه استقلال از نظر فاصله جغرافیایی و شرایط سفر مناسب ارزیابی می‌شود و شانس آبی‌ها برای صعود نسبتاً بالاست.

تجربه حضور در فصل قبل لیگ نخبگان و صعود تا یک هشتم نهایی، به همراه قهرمانی در جام حذفی ایران که مجوز حضور در این رقابت‌ها را برایشان به ارمغان آورد، باعث شده کادر فنی با برنامه‌ریزی دقیق‌تری وارد مسابقات شود. بر اساس فرمت احتمالی مسابقات، استقلال در صورت صعود، تا مرحله نیمه‌نهایی با تیم‌های قدرتمندی چون النصر عربستان روبه‌رو نخواهد شد.

مهم‌ترین و جدی‌ترین رقیب استقلال در این گروه، الوصل امارات است؛ تیمی که در تابستان اخیر تغییرات گسترده‌ای داشته، لوییس کاسترو سرمربی سابق النصر را به خدمت گرفته و با جذب بازیکنان مطرحی چون پدرو مالهیرو، متئوس سالدانیا و رنان تاپیا، ترکیب خود را به‌طور جدی تقویت کرده است.

المحرق بحرین، دیگر رقیب جدی استقلال، پرافتخارترین باشگاه کشور بحرین است که ۳۵ قهرمانی لیگ و افتخارات آسیایی مانند دو قهرمانی AFC کاپ و یک قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را در کارنامه دارد. این تیم در ورزشگاه خانگی خود، شیخ علی بن محمد آل خلیفه در شهرک عراد، میزبان استقلال خواهد بود. نباید الوحدات اردن را نیز فراموش کرد که در سال‌های اخیر در مسابقات آسیایی تیم گردن‌کلفتی بوده است.

برنامه استقلال در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا که شروع آن از دبی و پایانش در بحرین خواهد بود، به شرح زیر است:

چهارشنبه 26 شهریور: الوصل امارات – استقلال / ورزشگاه زعبیل دبی / ساعت 20

چهارشنبه 9 مهر: استقلال – المحرق بحرین / ورزشگاه آزادی تهران / ساعت 19:30

چهارشنبه 30 مهر: استقلال – الوحدات اردن / ورزشگاه آزادی تهران / ساعت 19:30

چهارشنبه 14 آبان: الوحدات اردن – استقلال / ورزشگاه کینگ عبدالله امان / ساعت 21:15

چهارشنبه 5 آذر: استقلال – الوصل امارات / ورزشگاه آزادی تهران / ساعت 19:30

چهارشنبه 3 دی: المحرق بحرین – استقلال / ورزشگاه شیخ علی بن محمد عراد / ساعت 19

