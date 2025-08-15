اعلام برنامه مسابقات: مسیر هموار تراکتور در لیگ نخبگان

به گزارش ایلنا، قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا برای تیم فوتبال تراکتور، قهرمان لیگ برتر خلیج فارس و تنها نماینده ایران در این رقابت‌ها، بسیار مطلوب از آب درآمد. تراکتور با قرعه‌ای ایده‌آل، از تقابل با قدرت‌های عربستانی دوری کرد و باید به مصاف تیم‌هایی از امارات، قطر، عراق و ازبکستان برود. این تنها تراکتور است که به جز نمایندگان سعودی، از این شانس بزرگ برخوردار شده است.

دقایقی پیش، برنامه کامل بازی‌های تراکتور در لیگ نخبگان نیز اعلام شد. اولین دیدار سرخ‌پوشان تبریزی در تاریخ ۲۵ شهریور ماه، مقابل شباب الاهلی امارات خواهد بود؛ تیمی که سعید عزت‌اللهی و سردار آزمون را در ترکیب خود دارد. نکته مثبت اینجاست که سه بازی ابتدایی تراکتور در لیگ نخبگان مقابل تیم‌های اماراتی برگزار خواهد شد. این فرصتی عالی برای تراکتور است تا با عبور از این حریفان که معمولاً در برابر نمایندگان ایران عملکرد ضعیف‌تری دارند، مسیر صعود خود را هموار کند.

یکی از نکات جذاب دیگر، میزبانی تراکتور در برابر دو غول فوتبال قطر، یعنی السد و الدحیل است. تراکتور این فرصت را دارد که با حمایت هواداران خود در ورزشگاه یادگار امام، این دو تیم قدرتمند را شکست دهد و شانس خود را برای قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر جدول افزایش دهد. این موفقیت می‌تواند حتی به تراکتور کمک کند تا در صورت صدرنشینی تیم‌های عربستانی در گروه‌های دیگر، در مرحله یک‌هشتم نهایی نیز با این تیم‌ها روبه‌رو نشود.

برنامه بازی‌های تراکتور در لیگ نخبگان آسیا:

⦁ هفته اول - ۲۵ شهریور: شباب الاهلی امارات - تراکتور ایران

⦁ هفته دوم - ۷ مهر: تراکتور ایران - الوحده امارات

⦁ هفته سوم - ۲۸ مهر: شارجه امارات - تراکتور ایران

⦁ هفته چهارم - ۱۲ آبان: تراکتور ایران - الشرطه عراق

⦁ هفته پنجم - ۳ آذر: نسف ازبکستان - تراکتور ایران

⦁ هفته ششم - ۱ دی: تراکتور ایران - الدحیل قطر

⦁ هفته هفتم - ۲۱ بهمن: تراکتور ایران - السد قطر

⦁ هفته هشتم - ۲۸ بهمن: الغرافه قطر - تراکتور ایران

