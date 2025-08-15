کنعانی: تا باشگاه اجازه ندهد صحبت نمیکنم
مدافع ملیپوش پرسپولیس پس از تمرین امروز با استقبال گرم هواداران روبهرو شد و در عین حال اعلام کرد فعلاً مجاز به گفتوگو با رسانهها نیست.
به گزارش ایلنا، حسین کنعانیزادگان که در فصل جدید یکی از ستونهای خط دفاعی پرسپولیس محسوب میشود، در پایان تمرین امروز سرخپوشان در پاسخ به سوال خبرنگاران تنها به این جمله بسنده کرد: «فعلاً اجازه مصاحبه ندارم، هر وقت باشگاه اجازه بدهد صحبت میکنم.»
با این حال، او در برخورد با هواداران پرسپولیس با روی خوش و لبخند، به درخواستهای عکس یادگاری پاسخ داد و با لحنی صمیمی گفت: «همه هواداران تاج سر من هستند.»
کنعانیزادگان همچنین در پاسخ کوتاهی درباره وضعیت تیم زیر نظر وحید هاشمیان گفت: «عالی است و همه چیز خوب پیش میرود.»
این مدافع باتجربه امیدوار است همراه با سرخها، فصل جدید لیگ برتر را با موفقیت آغاز کند.