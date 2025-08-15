بلاتکلیفی شش خرید پرسپولیس؛ تنها چهار نفر ثبت شدند

به گزارش ایلنا، در حالی که تنها سه روز تا شروع فصل جدید لیگ برتر باقی مانده، پرسپولیس هنوز موفق به ثبت رسمی نام تمامی بازیکنان جدیدش در سازمان لیگ نشده و ماجرای سقف بودجه، همچنان به عنوان مانعی جدی پیش‌روی ثبت قرارداد نفرات تازه‌وارد مطرح است.

بر اساس اعلام منابع رسمی، باشگاه پرسپولیس تاکنون توانسته قرارداد چهار بازیکن شامل مجتبی فخریان، محمد عمری، حسین ابرقویی و محمدحسین صادقی را ثبت کند. این در حالی است که هنوز وضعیت شش خرید مهم دیگر این تیم، از جمله پیام نیازمند، سرژ اوریه، مارکو باکیچ، رضا شکاری، امین کاظمیان و تیوی بیفوما نامشخص باقی مانده است.

در ترکیب بازیکنان ثبت‌شده، به جز محمد عمری که شانس بالایی برای حضور در ترکیب اصلی دارد، سه بازیکن دیگر احتمالا جزو گزینه‌های نیمکت هستند. با این حال، باشگاه موفق شده با محاسبات جدید، قرارداد این چهار نفر را بدون عبور از سقف بودجه مصوب لیگ برتر در سیستم سازمان لیگ ثبت کند.

گفتنی است پرسپولیس در حال حاضر ۲۱ بازیکن بزرگسال در فهرست خود دارد و برای ثبت سایر نفرات باید حداقل یک جای خالی ایجاد کند. مسئولان باشگاه امیدوارند در فرصت باقی‌مانده تا آغاز لیگ، این مشکل برطرف شود. وحید هاشمیان، سرمربی تیم نیز در گفت‌وگوی اخیر خود ابراز امیدواری کرده که مدیران باشگاه بتوانند شرایط را تا پیش از بازی اول سامان دهند.

