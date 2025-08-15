خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلاتکلیفی شش خرید پرسپولیس؛ تنها چهار نفر ثبت شدند

بلاتکلیفی شش خرید پرسپولیس؛ تنها چهار نفر ثبت شدند
کد خبر : 1673990
لینک کوتاه کپی شد.

با نزدیک شدن به آغاز لیگ برتر، باشگاه پرسپولیس تنها موفق به ثبت قرارداد چهار بازیکن از جمع خریدهای تابستانی‌اش شد.

به گزارش ایلنا، در حالی که تنها سه روز تا شروع فصل جدید لیگ برتر باقی مانده، پرسپولیس هنوز موفق به ثبت رسمی نام تمامی بازیکنان جدیدش در سازمان لیگ نشده و ماجرای سقف بودجه، همچنان به عنوان مانعی جدی پیش‌روی ثبت قرارداد نفرات تازه‌وارد مطرح است.

بر اساس اعلام منابع رسمی، باشگاه پرسپولیس تاکنون توانسته قرارداد چهار بازیکن شامل مجتبی فخریان، محمد عمری، حسین ابرقویی و محمدحسین صادقی را ثبت کند. این در حالی است که هنوز وضعیت شش خرید مهم دیگر این تیم، از جمله پیام نیازمند، سرژ اوریه، مارکو باکیچ، رضا شکاری، امین کاظمیان و تیوی بیفوما نامشخص باقی مانده است.

در ترکیب بازیکنان ثبت‌شده، به جز محمد عمری که شانس بالایی برای حضور در ترکیب اصلی دارد، سه بازیکن دیگر احتمالا جزو گزینه‌های نیمکت هستند. با این حال، باشگاه موفق شده با محاسبات جدید، قرارداد این چهار نفر را بدون عبور از سقف بودجه مصوب لیگ برتر در سیستم سازمان لیگ ثبت کند.

گفتنی است پرسپولیس در حال حاضر ۲۱ بازیکن بزرگسال در فهرست خود دارد و برای ثبت سایر نفرات باید حداقل یک جای خالی ایجاد کند. مسئولان باشگاه امیدوارند در فرصت باقی‌مانده تا آغاز لیگ، این مشکل برطرف شود. وحید هاشمیان، سرمربی تیم نیز در گفت‌وگوی اخیر خود ابراز امیدواری کرده که مدیران باشگاه بتوانند شرایط را تا پیش از بازی اول سامان دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور