به گزارش ایلنا، رفیعی که در فصول گذشته به عنوان ذخیره‌ای مطمئن برای علیرضا بیرانوند و الکسیس گندوز عملکرد مثبتی داشت، اکنون در کنار نیازمند تمرینات آماده‌سازی را پشت سر می‌گذارد.

او پس از تمرین امروز سرخ‌پوشان گفت: «امیدوارم فصل خوبی داشته باشیم و بتوانیم به اهداف‌مان برسیم و در نهایت قهرمان شویم.»

این دروازه‌بان ۲۲ ساله درباره شرایط کاری با سرمربی پرسپولیس افزود: «کار کردن با آقای هاشمیان تجربه خوبی است. نظم و انضباط در کارشان مشخص است و با برنامه‌هایی که دارند امیدوارم نتایج خوبی بگیریم.»

رفیعی در پایان نیز درباره شرایطش در ترکیب پرسپولیس گفت: «رقابت خیلی خوبی با پیام نیازمند دارم و ان‌شاءالله هر زمان که فرصت بازی پیدا کردم، با تمام توانم در خدمت تیم خواهم بود تا به پیروزی برسیم.»

