رفیعی: آماده‌ام برای موفقیت پرسپولیس بجنگم
امیررضا رفیعی، دروازه‌بان جوان پرسپولیس، از فضای مثبت حاکم بر رقابت با پیام نیازمند در چارچوب دروازه این تیم صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، رفیعی که در فصول گذشته به عنوان ذخیره‌ای مطمئن برای علیرضا بیرانوند و الکسیس گندوز عملکرد مثبتی داشت، اکنون در کنار نیازمند تمرینات آماده‌سازی را پشت سر می‌گذارد.

او پس از تمرین امروز سرخ‌پوشان گفت: «امیدوارم فصل خوبی داشته باشیم و بتوانیم به اهداف‌مان برسیم و در نهایت قهرمان شویم.»

این دروازه‌بان ۲۲ ساله درباره شرایط کاری با سرمربی پرسپولیس افزود: «کار کردن با آقای هاشمیان تجربه خوبی است. نظم و انضباط در کارشان مشخص است و با برنامه‌هایی که دارند امیدوارم نتایج خوبی بگیریم.»

رفیعی در پایان نیز درباره شرایطش در ترکیب پرسپولیس گفت: «رقابت خیلی خوبی با پیام نیازمند دارم و ان‌شاءالله هر زمان که فرصت بازی پیدا کردم، با تمام توانم در خدمت تیم خواهم بود تا به پیروزی برسیم.»

