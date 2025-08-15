خبرگزاری کار ایران
واکنش دروازه‌بان استقلالی به شایعه پیوستن به پرسپولیس

کد خبر : 1673988
پس از انتشار اخباری مبنی بر پیوستن زهرا خواجوی، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال بانوان به تیم پرسپولیس، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، این شایعات را رد کرد.

به گزارش ایلنا، زهرا خواجوی در استوری اینستاگرامی‌اش بدون اشاره مستقیم به جزئیات خبر، تلویحاً اعلام کرد که انتقالش به پرسپولیس صحت ندارد.

این در حالی است که انتشار این شایعه در روزهای اخیر، واکنش‌های متفاوتی را در میان هواداران استقلال برانگیخته بود و حتی برخی از آن‌ها نسبت به این موضوع موضع گرفتند.

این گلر ملی‌پوش پیش‌تر علاقه‌مندی خود به استقلال را ابراز کرده بود و حالا با تکذیب خبر پیوستن به رقیب سنتی، به گمانه‌زنی‌ها پایان داده است.

