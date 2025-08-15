همه چیز را تکذیب میکنم!
واکنش دروازهبان استقلالی به شایعه پیوستن به پرسپولیس
پس از انتشار اخباری مبنی بر پیوستن زهرا خواجوی، دروازهبان تیم ملی فوتبال بانوان به تیم پرسپولیس، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، این شایعات را رد کرد.
به گزارش ایلنا، زهرا خواجوی در استوری اینستاگرامیاش بدون اشاره مستقیم به جزئیات خبر، تلویحاً اعلام کرد که انتقالش به پرسپولیس صحت ندارد.
این در حالی است که انتشار این شایعه در روزهای اخیر، واکنشهای متفاوتی را در میان هواداران استقلال برانگیخته بود و حتی برخی از آنها نسبت به این موضوع موضع گرفتند.
این گلر ملیپوش پیشتر علاقهمندی خود به استقلال را ابراز کرده بود و حالا با تکذیب خبر پیوستن به رقیب سنتی، به گمانهزنیها پایان داده است.