به گزارش ایلنا، مجتبی فخریان بازیکن ۲۲ ساله که یکی از خریدهای تابستانی پرسپولیس به‌شمار می‌رود، در حاشیه تمرین امروز در جمع خبرنگاران گفت: «خیلی خوشحالم که به پرسپولیس پیوسته‌ام. انگیزه زیادی دارم تا عملکرد خوبی داشته باشم و دل هواداران را شاد کنم.»

فخریان با اشاره به انعطاف‌پذیری‌اش در خط حمله افزود: «می‌توانم در سه پست مختلف بازی کنم؛ مهاجم، وینگر و پشت مهاجم. سعی می‌کنم با تمام توانم به تیم کمک کنم.»

او همچنین درباره تجربه همکاری با وحید هاشمیان گفت: «آقا وحید مربی بسیار خوبی هستند. انضباط تیمی برای ایشان اهمیت زیادی دارد و این موضوع به تیم کمک می‌کند تا نتایج خوبی بگیرد.»

فخریان در پایان درباره وضعیت قراردادش گفت: «فکر می‌کنم قراردادم ثبت شده، اگرچه بعضی رسانه‌ها گفته بودند هنوز نهایی نشده است. امیدوارم همه‌چیز به‌خوبی پیش برود و بتوانیم با یک شروع خوب، هواداران را خوشحال کنیم.»

انتهای پیام/