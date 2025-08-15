خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خرید جدید سرخ‌ها: آماده‌ام برای پرسپولیس بدرخشم

خرید جدید سرخ‌ها: آماده‌ام برای پرسپولیس بدرخشم
کد خبر : 1673987
لینک کوتاه کپی شد.

مجتبی فخریان، وینگر جوان پرسپولیس، با ابراز خوشحالی از حضور در جمع سرخ‌پوشان، از آمادگی کامل خود برای کمک به تیم در فصل پیش‌رو خبر داد.

به گزارش ایلنا، مجتبی فخریان  بازیکن ۲۲ ساله که یکی از خریدهای تابستانی پرسپولیس به‌شمار می‌رود، در حاشیه تمرین امروز در جمع خبرنگاران گفت: «خیلی خوشحالم که به پرسپولیس پیوسته‌ام. انگیزه زیادی دارم تا عملکرد خوبی داشته باشم و دل هواداران را شاد کنم.»

فخریان با اشاره به انعطاف‌پذیری‌اش در خط حمله افزود: «می‌توانم در سه پست مختلف بازی کنم؛ مهاجم، وینگر و پشت مهاجم. سعی می‌کنم با تمام توانم به تیم کمک کنم.»

او همچنین درباره تجربه همکاری با وحید هاشمیان گفت: «آقا وحید مربی بسیار خوبی هستند. انضباط تیمی برای ایشان اهمیت زیادی دارد و این موضوع به تیم کمک می‌کند تا نتایج خوبی بگیرد.»

فخریان در پایان درباره وضعیت قراردادش گفت: «فکر می‌کنم قراردادم ثبت شده، اگرچه بعضی رسانه‌ها گفته بودند هنوز نهایی نشده است. امیدوارم همه‌چیز به‌خوبی پیش برود و بتوانیم با یک شروع خوب، هواداران را خوشحال کنیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور