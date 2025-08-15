خرید جدید سرخها: آمادهام برای پرسپولیس بدرخشم
مجتبی فخریان، وینگر جوان پرسپولیس، با ابراز خوشحالی از حضور در جمع سرخپوشان، از آمادگی کامل خود برای کمک به تیم در فصل پیشرو خبر داد.
به گزارش ایلنا، مجتبی فخریان بازیکن ۲۲ ساله که یکی از خریدهای تابستانی پرسپولیس بهشمار میرود، در حاشیه تمرین امروز در جمع خبرنگاران گفت: «خیلی خوشحالم که به پرسپولیس پیوستهام. انگیزه زیادی دارم تا عملکرد خوبی داشته باشم و دل هواداران را شاد کنم.»
فخریان با اشاره به انعطافپذیریاش در خط حمله افزود: «میتوانم در سه پست مختلف بازی کنم؛ مهاجم، وینگر و پشت مهاجم. سعی میکنم با تمام توانم به تیم کمک کنم.»
او همچنین درباره تجربه همکاری با وحید هاشمیان گفت: «آقا وحید مربی بسیار خوبی هستند. انضباط تیمی برای ایشان اهمیت زیادی دارد و این موضوع به تیم کمک میکند تا نتایج خوبی بگیرد.»
فخریان در پایان درباره وضعیت قراردادش گفت: «فکر میکنم قراردادم ثبت شده، اگرچه بعضی رسانهها گفته بودند هنوز نهایی نشده است. امیدوارم همهچیز بهخوبی پیش برود و بتوانیم با یک شروع خوب، هواداران را خوشحال کنیم.»