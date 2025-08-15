خبرگزاری کار ایران
ابهام در سرنوشت هافبک پرسپولیس؛ تصمیم نهایی در راه است

ابهام در سرنوشت هافبک پرسپولیس؛ تصمیم نهایی در راه است
کد خبر : 1673986
سعید مهری، هافبک تیم فوتبال پرسپولیس، همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی برای ادامه همکاری با این باشگاه است.

به گزارش ایلنا، در حالی که تنها چند روز تا آغاز فصل جدید باقی مانده، گمانه‌زنی‌ها درباره جدایی سعید مهری از پرسپولیس همچنان ادامه دارد. با این حال، این بازیکن در تمرینات سرخ‌پوشان حضور فعالی دارد و خود را برای لیگ آماده نگه داشته است.

مهری که در پایان تمرین امروز با حلقه‌ای از خبرنگاران روبه‌رو شد، ترجیح داد پاسخ صریحی به شایعات ندهد. او در واکنش به سوالی درباره ماندن یا رفتنش از پرسپولیس تنها گفت: «حرفی ندارم.»

با این حال، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال پیوستن به مس رفسنجان، مهری توضیح داد: «وضعیتم تا چند روز آینده مشخص می‌شود.»

این اظهارات، در حالی مطرح می‌شود که لیست نهایی پرسپولیس برای فصل پیش‌رو هنوز نهایی نشده و باید دید سرنوشت این هافبک باتجربه در جمع شاگردان وحید هاشمیان چه خواهد شد.

انتهای پیام/
