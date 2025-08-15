غیبت نگرانکننده محمد عمری در تمرین پرسپولیس
تمرین امروز پرسپولیس با حضور رسانهها و آغاز وحید هاشمیان همراه بود، اما نکته مهم، غیبت محمد عمری، امید فصل جدید سرخپوشان، در تمرینات گروهی به دلیل کوفتگی پا بود.
به گزارش ایلنا، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در فضایی رسانهای و با صحبتهای ابتدایی وحید هاشمیان، مربی تیم، آغاز شد. بازیکنان پس از گرم کردن، به انجام کارهای تاکتیکی و بدنی زیر نظر کادر فنی پرداختند.
اما آنچه نگاهها را به خود جلب کرد، غیبت محمد عمری در بخش گروهی تمرین بود. عمری که از بازیکنان جوان و آیندهدار پرسپولیس به شمار میرود و امید زیادی به او برای فصل جدید وجود دارد، به دلیل کوفتگی پا نتوانست در کنار سایر بازیکنان تمرین کند و به ناچار، تمرینات خود را به صورت اختصاصی پی گرفت.
کادر پزشکی پرسپولیس اعلام کرد که این آسیبدیدگی جدی نیست و برای پیشگیری از تشدید آن، تصمیم گرفته شد تا عمری امروز به صورت انفرادی تمرین کند. کادر فنی و پزشکی پرسپولیس امیدوارند که محمد عمری با پشت سر گذاشتن این دوره درمانی کوتاهمدت، به زودی به تمرینات گروهی بازگردد تا با آمادگی کامل برای آغاز لیگ برتر آماده شود.