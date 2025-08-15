به گزارش ایلنا، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در فضایی رسانه‌ای و با صحبت‌های ابتدایی وحید هاشمیان، مربی تیم، آغاز شد. بازیکنان پس از گرم کردن، به انجام کارهای تاکتیکی و بدنی زیر نظر کادر فنی پرداختند.

اما آنچه نگاه‌ها را به خود جلب کرد، غیبت محمد عمری در بخش گروهی تمرین بود. عمری که از بازیکنان جوان و آینده‌دار پرسپولیس به شمار می‌رود و امید زیادی به او برای فصل جدید وجود دارد، به دلیل کوفتگی پا نتوانست در کنار سایر بازیکنان تمرین کند و به ناچار، تمرینات خود را به صورت اختصاصی پی گرفت.

کادر پزشکی پرسپولیس اعلام کرد که این آسیب‌دیدگی جدی نیست و برای پیشگیری از تشدید آن، تصمیم گرفته شد تا عمری امروز به صورت انفرادی تمرین کند. کادر فنی و پزشکی پرسپولیس امیدوارند که محمد عمری با پشت سر گذاشتن این دوره درمانی کوتاه‌مدت، به زودی به تمرینات گروهی بازگردد تا با آمادگی کامل برای آغاز لیگ برتر آماده شود.

