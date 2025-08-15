ستاره بارسلونا به منچستریونایتد پیوست

به گزارش ایلنا، منچستریونایتد امروز (جمعه) جذب فریدولینا رولفو را با قراردادی دو‌ساله اعلام کرد. این انتقال پس از فسخ توافقی قرارداد او با بارسلونا که یک سال دیگر اعتبار داشت، نهایی شد؛ تصمیمی که به بارسا برای رعایت الزامات مالی کمک کرد.

رولفو طی چهار فصل ۱۱ جام از جمله ۲ لیگ قهرمانان اروپا را با آبی‌اناری‌ها کسب کرد و از ارکان موفقیت‌های اخیر این تیم بود.

رولفو درباره این انتقال گفت:«پیوستن به منچستریونایتد هیجان‌انگیز است؛ نه فقط به‌خاطر نام و تاریخ باشگاه، بلکه به‌خاطر مسیری که تیم زنان در آن قرار دارد. در بارسلونا و تیم‌های قبلی‌ام جام‌های زیادی گرفتم و حالا می‌خواهم همین را در یونایتد تکرار کنم. لیگ برتر زنان احتمالاً قوی‌ترین لیگ دنیاست و می‌خواهم به تیم برای تثبیت در لیگ قهرمانان کمک کنم. مشتاق همکاری با مارک اسکنر و هم‌تیمی‌های جدیدم هستم.»

تجربه قهرمانی و ذهنیت برنده رولفو کیفیت و عمق ترکیب یونایتد را بالا می‌برد؛ تیمی که به‌دنبال کم کردن فاصله با نخبگان فوتبال زنان اروپاست.

یونایتد فصل گذشته سوم شد و حالا با اضافه شدن رولفو، با امید بیشتری به رقابت‌های داخلی و اروپایی وارد می‌شود.

