رونمایی از کیت لیگ برتری پیکان (عکس)

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پیکان به تازگی به لیگ برتر بازگشته و می‌خواهد این فصل بدون دغدغه سقوط، حضوری موثر در مسابقات داشته باشد. آنها که در برای فصل جدید کادر فنی و شاکله نفرات تیم خود را تغییر داده‌اند، از پیراهن جدید و متفاوت خود هم رونمایی کردند.

پیراهن اصلی پیکان به رنگ آبی دریایی، پیراهن دوم به رنگ سفید و پیراهن سوم این تیم مشکی است.

باشگاه پیکان در توضیحات کیت جدید این تیم لیگ برتری نوشته:

"با یاد ستاره‌های نام‌داری که در طول ۵۸ سال گذشته این پیراهن خاطره‌ساز را برتن داشتند، با جلوه‌ای از رنگ‌های خاص و چشم‌نواز و با الهام از نجابت اسب زیبایی که از دیرباز همراه ما بوده، کیت جدید پیکان برای حضور در فصل جدید لیگ برتر طراحی، تولید و رونمایی شد.

تلفیق سنت و مدرنیته، تصویری از حرکت با شتاب زیاد و در مسیر درست و نمادی برای قدردانی از ده‌ها هزار پرسنل زحمتکش گروه‌ صنعتی ایران‌خودرو.

آکوا(آبی دریایی)، مجموعه‌ای از رنگ‌های بین طیف آبی و سبز است که پیراهن خانگی و اول پیکان در فصل جدید به این رنگ در آمده؛ در پیراهن دوم با زمینه سفید از آکوا دوباره استفاده شده و برخی بخش‌ها را دربر گرفته؛ پیراهن سوم هم یکدست مشکی با یقه و سرآستین سفید طراحی شده است."

