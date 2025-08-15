خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسکوچیچ: طارمی نمی‌تواند تیم ملی را مدیریت کند

اسکوچیچ: طارمی نمی‌تواند تیم ملی را مدیریت کند
کد خبر : 1673978
لینک کوتاه کپی شد.

دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور، در گفت‌وگویی تلویزیونی به حواشی اخیر واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم فوتبال تراکتور، امروز (جمعه) در گفت‌وگویی تلویزیونی به چند موضوع مهم و جنجالی واکنش نشان داد.

اسکوچیچ در واکنش به اتفاق حاشیه‌ای دست ندادن با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، اظهار کرد: "من در شادی قهرمانی سوپر جام بودم و مهدی تاج را ندیدم، داشتم با بازیکنانم شادی می‌کردم و مهم بود سریع‌تر به بازیکنانم برسم! وقتی در یک بازی بزرگ قهرمان شدیم و در حین شادی هستیم در آن لحظه فکرم درگیر این موضوع نبود که چه پروتکلی را باید اجرا کنم و چه کاری را باید انجام دهم."

سرمربی پیشین تیم ملی در پاسخ به سئوالی در خصوص احتمال مربیگری مجدد در تیم ملی فوتبال ایران قاطعانه گفت: "نه، قبول نخواهم کرد."

اسکوچیچ در خصوص برخی اختلافات گذشته با مهدی طارمی گفت: "طارمی بازیکن خیلی خوبی است ولی مربی نیست و نمی‌تواند تیم ملی را مدیریت کند و در همه تصمیمات تأثیرگذار باشد."

سرمربی تراکتور با اشاره به جدایی ریکاردو آلوز نیز گفت: "من نمی‌دانم که چرا به تیم نیامد و سر تمرین حاضر نشد. با او تماس گرفتم اما جواب نداد. زمانی که تمرینات ما شروع شده بود او با باشگاه صحبت کرد. من رفتار آلوز را نوعی بی‌احترامی قلمداد می‌کنم و حرفی درباره او ندارم و به دنبال این هستم تا جای این بازیکن را هم پر کنم."

محرومیت علیرضا بیرانوند از دیگر موضوعات مورد نظر اسکوچیچ بود. وی در این خصوص گفت: "کاش رای محرومیت علیرضا بیرانوند سریع اعلام می‌شد نه اینکه ارگان‌های مختلف بخواهند اعمال نظر کنند تا این روند طولانی شود. قول می‌دهم دروازه‌بانی جذب کنیم که فقط اسم بزرگی نداشته باشد بلکه عملکردش خوب باشد."

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور