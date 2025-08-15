هاشمیان: بازیکن جدید باید بهتر از نفرات فعلی باشد

به گزارش ایلنا، وحید هاشمیان امروز در حاشیه تمرین پرسپولیس در زمین شماره دو آزادی برای نخستین بار مقابل خبرنگاران حاضر شد و به پرسش‌ها درباره وضعیت تیم و نقل‌وانتقالات پاسخ داد. محور اصلی این گفت‌وگو، ارزیابی او از ترکیب فعلی و برنامه‌های باشگاه برای جذب بازیکنان جدید بود.

صحبت‌های ابتدایی؟

سه چهار روز قبل از اردوی ترکیه باشگاه با من صحبت کرد و خوشبختانه خیلی سریع به توافق رسیدیم. بعد از آن اردوی ترکیه را داشتیم که خیلی خوب بود و توانستیم تمرینات تاکتیکی و بدنی موردنظرمان را انجام بدهیم. تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم و بازیهای دوستانه بسیار خوبی با داشتیم. در تهران هم تمرینات را برگزار کردیم و به اهدافمان رسیدیم. هدفمان اولین بازی لیگ نیست و یک فصل خوب با موفقیت است. امیدوارم با بازیکنان خوب و حمایت مدیریت نتایج خوبی بگیریم.

از اسکواد تیم و نقل و انتقالات راضی هستید؟

وقتی من به تیم ملحق شدم تقریبا دو ماه از نقل و انتقالات گذرانده بودیم و جابجایی انجام شده بود و باشگاه با نظر سرمربی قبلی یارگیری انجام داده بود. زمانی که من به تیم پیوستم تقریبا خیلی از بازیکنان داخلی جذب شده بود و بازیکنان خوبی مثل پیام نیازمند، رضا شکاری و… بازیکنان جذب شدند. زمانی که من آمدم در پستهایی که احتیاج داشتیم مثل دفاع راست و دفاع وسط و هافبک وسط با نظر کادرفنی توانستیم بازیکنان موردنظر را جذب کنیم. از بازیکنان جدید راضی هستیم و اسکواد خوبی داریم. اگر بخواهیم بازیکن جدیدی جذب کنیم، باید نفراتی بیاوریم که بهتر از بازیکنان فعلی باشند و قوانین هم اجازه بدهند بازیکن جدید جذب کنیم.

شانس قهرمانی پرسپولیس؟

صحبت کردن خیلی راحت است اما عمل کردن نه. بازیهای ما که شروع شد سعی می‌کنیم به مرور بهتر شویم. هدف ما این است که هجومی بازی کنیم و در بخش دفاعی هم بسیار قدرتمند باشیم و بهتر از حریف باشیم تا به جای عکس العمل به حریف، خودمان عمل کنیم.

عدم ثبت قرارداد ۱۰ بازیکن؟

یک موضوعات موضوع فنی است که به کادرفنی ارتباط دارد و در مستطیل سبز ایت و خارج از مدیریت تیم و باشگاه است. اما چیزی که گفتید تحت مسئولیت من نیست و باید از باشگاه بپرسید.

تکمیل لیست و ادامه نقل و انتقالات؟

بازیکنانی که قبلا قرارداد داشتند، من تاثیری در آنها نداشتم و سرمربی قبلی بود. وقتی آمدم درخواست خرید سه بازیکن را خواستم و جذب شد. طبیعتا در بعضی پستها به دنبال جذب بازیکنانی هستیم و در حال صحبت هستیم و اگر بشود جذب کنیم. اگر نشد هم با همین بازیکنان تا نیم فصل ادامه بدهیم.

استفاده از فرشاد احمدزاده در پست دفاع چپ؟

گفتم بازیکنانی که در تیم ما هستند جزو بهترین نفرات ایران هستند. بازیهای دوستانه را به همین خاطر برگزار کردیم، باتوجه به اینکه بازیها فشرده برگزار می‌شود، نیاز به بازیکنان در پستهای مختلف داریم. اما اگر گزینه‌ای به فکرمان برسد که بتواند به ما اضافه شود، اضافه می‌کنیم و اگر نه با تیم فعلی تمرین می‌کنیم.

