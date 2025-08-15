فروش بن دوک به بورنموث
سوخت تازه لیورپول برای شکار ایساک!
لیورپول در آستانه فروش بن دوک به بورنموث قرار دارد و این معامله میتواند بودجه لازم برای تلاش مجدد قرمزها در جذب الکساندر ایساک را تأمین کند.
به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، باشگاه بورنموث مذاکرات خود با لیورپول را برای خرید بن دوک، وینگر اسکاتلندی ۱۹ ساله، نهایی کرده و توافق بر سر انتقالی به ارزش ۲۵ میلیون پوند حاصل شده است. دوک فصل گذشته را بهصورت قرضی در میدلزبرو گذراند و پس از حضور در اردوی پیشفصل با تیم اصلی، حالا آماده جدایی دائمی از آنفیلد است.
لیورپول که تابستان پرهزینهای را پشت سر گذاشته و حدود ۳۰۰ میلیون پوند برای نقلوانتقالات پرداخته، بهدنبال تقویت دوباره توان مالی خود برای بازگشت به مذاکرات با نیوکاسل بر سر ایساک است. پیشتر پیشنهاد ۱۱۰ میلیون پوند بههمراه پاداشها برای خرید مهاجم سوئدی رد شده بود و فروش بازیکنانی مانند دوک میتواند منابع لازم برای ارائه پیشنهادی بالاتر را فراهم کند.
دوک در حالی به جمع «گیلاسها» میپیوندد که تیمهایی چون لیدز یونایتد، وستهام، موناکو و بولونیا نیز به جذب او علاقهمند بودند، اما بورنموث با پیشنهادی قطعی بهعنوان مقصد نهایی انتخاب شد. این ملیپوش اسکاتلندی که آخرین سال قراردادش را با لیورپول میگذراند، در فصل گذشته سه گل زد و هفت پاس گل در ۲۴ بازی برای میدلزبرو ثبت کرد.
این انتقال در آستانه شروع فصل جدید لیگ برتر انجام میشود؛ جایی که لیورپول و بورنموث در بازی افتتاحیه به مصاف هم میروند. جالب اینکه دوک از فهرست قرمزها برای این مسابقه کنار گذاشته شده تا همهچیز برای امضای قرارداد و شروع ماجراجویی جدیدش در ویتالیتی آماده باشد.