به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ با پیشنهاد ۳۰ میلیون یورویی النصر برای جذب کینگزلی کومان موافقت کرده و این وینگر فرانسوی قرار است برای انجام تست‌های پزشکی راهی ریاض شود.

کومان که ابتدا دو فصل به‌صورت قرضی در بایرن بازی کرد، از سال ۲۰۱۷ به‌طور دائمی به این تیم پیوست و در طول یک دهه حضورش ۳۳۹ بازی انجام داد، ۷۲ گل زد و ۷۱ پاس گل داد. او در این مدت ۸ قهرمانی بوندسلیگا و یک لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۲۰ را به دست آورد.

کمپانی در نشست خبری گفت:«وقتی چنین بازیکن موفقی تیم را ترک می‌کند، همیشه احساسی است. باید درک کرد که او چه می‌خواهد. ما برای تمام کارهایی که انجام داده احترام قائلیم و حالا تمرکزمان روی بازیکنان حاضر در تیم است.»

کریستوف فروند، مدیر ورزشی بایرن، نیز این انتقال را در مراحل پایانی دانست و افزود:«کومان بخشی از تاریخ بایرن را ساخته است. از نظر ورزشی یک فقدان است، اما مذاکرات با احترام کامل انجام شد.»

بایرن که پیش‌تر لروی سانه را از دست داده و جمال موسیالا را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد، اکنون با کمبود مهره هجومی مواجه شده است. کمپانی تأکید کرد:«کیفیت تیم هنوز بالاست اما از نظر تعداد بازیکن کاستی داریم.» با آغاز بوندس‌لیگا در هفته آینده، قهرمان آلمان باید سریعاً به فکر جذب جانشین باشد.

