فلیک از ماجرای اختلاف با تراشتگن پرده برداشت

به گزارش ایلنا، هانسی فلیک در نشست خبری پیش از آغاز فصل جدید لالیگا، به ماجرای کشمکش اخیر میان تراشتگن و باشگاه پرداخت. این دروازه‌بان آلمانی ابتدا اجازه ارسال گزارش مصدومیتش به لالیگا را نداد؛ اقدامی که می‌توانست روند ثبت جانشینش، خوان گارسیا، را تسریع کند. اما او در ادامه از تصمیمش عقب‌نشینی کرد تا مسیر برای ثبت نام گارسیا هموار شود.

فلیک درباره این موضوع گفت:«مهم‌ترین چیز این است که همه با هم صحبت کنند. مارک و باشگاه این کار را کردند. مهم این است که او برگردد و در بهترین شرایط باشد. او یک دروازه‌بان فوق‌العاده است و همه ما کنارش هستیم تا به او کمک کنیم.»

سرمربی بارسا همچنین درباره خرید گارسیا توضیح داد:«این تصمیمی بود که همه در آن سهیم بودند. او یک دروازه‌بان عالی است و پشت سرش هم شزنی حضور دارد. من از شرایط فعلی راضی هستم.»

بارسلونا در حالی برای دفاع از عنوان قهرمانی آماده می‌شود که مشکلات مالی و اداری همچنان سایه سنگینی بر باشگاه انداخته است. محدودیت‌های فرپلی مالی باعث شده ثبت نام برخی خریدهای مهم تابستانی، از جمله گارسیا و مارکوس رشفورد، هنوز انجام نشود.

آبی‌اناری‌ها شنبه در اولین بازی فصل به مصاف مایورکا می‌روند و در این دیدار، به دلیل مصدومیت رابرت لواندوفسکی، فران تورس احتمالا در خط حمله بازی خواهد کرد. فلیک باید امیدوار باشد که این حواشی خارج از زمین، بر عملکرد تیمش در شروع فصل تأثیر نگذارد.

