فوری: فوت فوتبالیست ایرانی در انگلیس (عکس)

به گزارش ایلنا، چهارشنبه شب باشگاه بارنت با انتشار بیانیه‌ای خبر از درگذشت آرش «اِی‌جی» جوانمردی، بازیکن ۱۸ ساله آکادمی خود داد.

این بازیکن که طی دو سال گذشته در برنامه آموزشی و فوتبالی آکادمی بارنت حضور داشت، در یک سانحه شدید رانندگی به شدت آسیب دید و متأسفانه نتوانست از این آسیب‌ها جان سالم به در ببرد.

باشگاه بارنت در بیانیه خود نوشت:«با اندوهی عمیق اعلام می‌کنیم که آرش “اِی‌جی” جوانمردی، بازیکن آکادمی بارنت، در سن ۱۸ سالگی بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست داده است. او فوتبالیستی خلاق و پرشور بود که در بازی با هر دو پا مهارت داشت و طی دو سال گذشته در برنامه آموزشی آکادمی ما حضور داشت. همچنین او یکی از اعضای تیم قهرمان رقابت‌های “Champion of Champions” لیگ ملی بود.»

در ادامه این بیانیه آمده است:«فراتر از توانایی‌های فوتبالی، آرش شخصیتی جاه‌طلب، مهربان و باگذشت داشت. او چهره‌ای پرانرژی و شاد بود که لبخند را بر لب اطرافیان می‌آورد. یک شوخ‌طبع حرفه‌ای که می‌دانست چطور از زندگی لذت ببرد.»

باشگاه بارنت همچنین اعلام کرد که به یاد آرش جوانمردی، در دیدار روز شنبه مقابل والسال، در دقیقه ۱۸ مسابقه یک دقیقه تشویق انجام خواهد شد. بازیکنان بارنت نیز در این بازی با بازوبند مشکی به میدان خواهند رفت تا یاد و خاطره این بازیکن جوان را گرامی بدارند.

در پایان این بیانیه آمده است:«افکار و دعاهای همه ما در باشگاه بارنت همراه خانواده و دوستان آرش است.»

انتهای پیام/