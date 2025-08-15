خبرگزاری کار ایران
خداداد عزیزی: در لیگ نخبگان بهترین قرعه ممکن را گرفتیم
مدیر تیم تراکتور ابراز امیدواری کرد شاگردان اسکوچیچ بتوانند از مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا صعود کنند.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور که بعد از قهرمانی لیگ برتر قرار است در این دوره لیگ نخبگان آسیا به عنوان تنها تیم ایرانی حضور داشته باشد، بدون اینکه با تیم های عربستانی مواجه شود، دور گروهی را به پایان خواهد رساند. اتفاقی که قرعه ای آسان برای این تیم تبریزی به حساب می‌آید.

طبق برنامه اعلام شده مسابقات خانگی تراکتور شامل مصاف با السد، الشرطه، الدحیل، الوحده امارات است و در خارج از خانه نیز باید با شباب الاهلی، نسف قارشی، شارجه، و الغرافه دیدار کند.

خداداد عزیزی مدیر تیم تراکتور که در مراسم قرعه کشی در مالزی حاضر شده بود، در واکنش به این قرعه گفت: «بهتر از این نمی‌شد‌. اگر قرار بود خود من قرعه را با دست برداریم و بچینیم چنین اتفاقی نمی‌افتاد. ۸ بازی داریم و ۳ تیم عربستانی در این مرحله حضور دارند اما با هیچ یک از تیم‌های عربستانی همگروه نشدیم!»

او که از برنامه تراکتور در لیگ نخبگان آسیا کاملا راضی بود، ادامه داد: « قرعه بسیار خوبی بود و شانس بسیار خوبی برای صعود از مرحله گروهی داریم. طبیعتا بازی کردن با تیم‌های عربستانی که فراتر از آسیا بازیکن گرفته‌اند سخت است. در بحث سخت‌افزار هم خوب هستند و در کل شرایط فوتبال باشگاهی‌شان متفاوت است.»

