بدون ریکاردو هم تیم خوبی هستیم؛
اسکوچیچ؛ آلوز جواب تلفنم را نداد و رفت!
جدایی ناگهانی ریکاردو الوز از تراکتور و پیوستن او به سپاهان، با واکنش سرمربی تراکتور مواجه شد.
به گزارش ایلنا، جدایی ریکاردو الوز از تراکتور و انتقال او به سپاهان، یکی از پرحاشیهترین اتفاقات پنجره تابستانی نقل و انتقالات ایران بود. این در حالی است که باشگاه تراکتور پیش از این خبر از تمدید قرارداد این بازیکن داده بود و کارت بازی او نیز برای این تیم صادر شده بود.
دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم تراکتور، در این خصوص گفت: «اول اینکه نمیدانم چرا به تمرین ما نیامد. روز اول که نیامد من با او تماس گرفتم که بپرسم اوضاع چطور است؟ به من جواب نداد و این نشان میدهد رویکرد او چیست. وقتی ۲۰ روز بعد با باشگاه در حال صحبت بود، در حالی که تمرین ما شروع شده بود، با من تماس گرفت اما من این موضوع را یک بیاحترامی تلقی میکنم و نباید این کار را میکرد.»
اسکوچیچ همچنین اضافه کرد: «جواب دیگری در این مورد ندارم و دلیلی برای کارش نمیبینم. او مستقیماً بقیه مذاکرات را با باشگاه انجام داد و اطلاعی از روند آن ندارم.»
دراگان در مورد جای خالی ریکاردو الوز نیز گفت: «الان اینجا نیست و باید جای او را با بقیه پر کنم. فکر میکنم نشان دادیم چه با حضور ریکاردو و چه بدون حضور او، میتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم. اگرچه او بازیکن خوبی بود اما نمیدانم چرا به تمرین ما نیامد.»