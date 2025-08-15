رویارویی با غولهای غرب آسیا و غیبت عربستانیها
برنامه کامل تراکتور در لیگ نخبگان آسیا
قرعهکشی مرحله پلیآف لیگ نخبگان آسیا، حریفان تراکتور را مشخص کرد.
به گزارش ایلنا، مرحله اول رقابتهای فوتبال لیگ نخبگان آسیا 26-2025، امروز (جمعه) در کوالالامپور برگزار شد و حریفان تراکتور، تنها نماینده ایران در این دوره از مسابقات، مشخص شدند. تراکتور در این دوره از رقابتها با تیمهایی همچون السد قطر، الشرطه عراق و الدحیل قطر در داخل ایران دیدار خواهد کرد و در خارج از خانه نیز به مصاف تیمهایی چون شباب الاهلی امارات، نسف قارشی ازبکستان، شارجه امارات و الغرافه قطر خواهد رفت. نکته جالب توجه این است که تراکتور در این مرحله با هیچ تیمی از عربستان سعودی روبرو نخواهد شد.
برنامه دیدارهای تراکتور به شرح زیر است:
⦁ تراکتور ایران - السد قطر
⦁ تراکتور ایران - الشرطه عراق
⦁ شباب الاهلی امارات - تراکتور ایران
⦁ نسف قارشی ازبکستان - تراکتور ایران
⦁ تراکتور ایران - الدحیل قطر
⦁ تراکتور ایران - الوحده امارات
⦁ شارجه امارات - تراکتور ایران
⦁ الغرافه قطر - تراکتور ایران
این مرحله از رقابتها از تاریخ 24 شهریور آغاز میشود و هر یک از 12 تیم حاضر، در یک جدول 12 تیمی، چهار بازی خانگی و چهار بازی خارج از خانه انجام خواهند داد. در نهایت، هشت تیم برتر این جدول به مرحله یکهشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا صعود خواهند کرد.