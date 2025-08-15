برنامه کامل تراکتور در لیگ نخبگان آسیا

به گزارش ایلنا، مرحله اول رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا 26-2025، امروز (جمعه) در کوالالامپور برگزار شد و حریفان تراکتور، تنها نماینده ایران در این دوره از مسابقات، مشخص شدند. تراکتور در این دوره از رقابت‌ها با تیم‌هایی همچون السد قطر، الشرطه عراق و الدحیل قطر در داخل ایران دیدار خواهد کرد و در خارج از خانه نیز به مصاف تیم‌هایی چون شباب الاهلی امارات، نسف قارشی ازبکستان، شارجه امارات و الغرافه قطر خواهد رفت. نکته جالب توجه این است که تراکتور در این مرحله با هیچ تیمی از عربستان سعودی روبرو نخواهد شد.

برنامه دیدارهای تراکتور به شرح زیر است:

⦁ تراکتور ایران - السد قطر

⦁ تراکتور ایران - الشرطه عراق

⦁ شباب الاهلی امارات - تراکتور ایران

⦁ نسف قارشی ازبکستان - تراکتور ایران

⦁ تراکتور ایران - الدحیل قطر

⦁ تراکتور ایران - الوحده امارات

⦁ شارجه امارات - تراکتور ایران

⦁ الغرافه قطر - تراکتور ایران

این مرحله از رقابت‌ها از تاریخ 24 شهریور آغاز می‌شود و هر یک از 12 تیم حاضر، در یک جدول 12 تیمی، چهار بازی خانگی و چهار بازی خارج از خانه انجام خواهند داد. در نهایت، هشت تیم برتر این جدول به مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا صعود خواهند کرد.

انتهای پیام/