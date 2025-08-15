خبرگزاری کار ایران
رویارویی با غول‌های غرب آسیا و غیبت عربستانی‌ها

برنامه کامل تراکتور در لیگ نخبگان آسیا

کد خبر : 1673939
قرعه‌کشی مرحله پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا، حریفان تراکتور را مشخص کرد.

به گزارش ایلنا،  مرحله اول رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا 26-2025، امروز (جمعه) در کوالالامپور برگزار شد و حریفان تراکتور، تنها نماینده ایران در این دوره از مسابقات، مشخص شدند. تراکتور در این دوره از رقابت‌ها با تیم‌هایی همچون السد قطر، الشرطه عراق و الدحیل قطر در داخل ایران دیدار خواهد کرد و در خارج از خانه نیز به مصاف تیم‌هایی چون شباب الاهلی امارات، نسف قارشی ازبکستان، شارجه امارات و الغرافه قطر خواهد رفت. نکته جالب توجه این است که تراکتور در این مرحله با هیچ تیمی از عربستان سعودی روبرو نخواهد شد.

برنامه دیدارهای تراکتور به شرح زیر است:

⦁   تراکتور ایران - السد قطر

⦁   تراکتور ایران - الشرطه عراق

⦁   شباب الاهلی امارات - تراکتور ایران

⦁   نسف قارشی ازبکستان - تراکتور ایران

⦁   تراکتور ایران - الدحیل قطر

⦁   تراکتور ایران - الوحده امارات

⦁   شارجه امارات - تراکتور ایران

⦁   الغرافه قطر - تراکتور ایران

این مرحله از رقابت‌ها از تاریخ 24 شهریور آغاز می‌شود و هر یک از 12 تیم حاضر، در یک جدول 12 تیمی، چهار بازی خانگی و چهار بازی خارج از خانه انجام خواهند داد. در نهایت، هشت تیم برتر این جدول به مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا صعود خواهند کرد.

