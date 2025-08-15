خبرگزاری کار ایران
قرعه استقلال در لیگ قهرمانان/ آبی‌ها در سطح دو مقابل گرانترین تیم
هم گروه استقلال تیمی با ارزش تقریبی ۴۸ میلیون یورو و ترکیبی از بازیکنان ملی‌پوش و با تجربه خارجی است.

به گزارش ایلنا،تیم الوصل امارات که در گروه A لیگ قهرمانان آسیا ۲ با استقلال هم‌گروه شده، تیمی کامل و قدرتمند است و ارزش آن به حدود ۴۸ میلیون یورو می‌رسد؛ رقمی که این تیم را به ارزشمندترین تیم امارات در این مسابقات تبدیل کرده است.

این تیم با داشتن بازیکنان خارجی سرشناس و ملی‌پوش، از جمله:

اندریلسون (سابقه بازی در لیون و اندرلخت)

هوگو (بازیکن سابق بوتافوگو)

پدرو مالهیرو (بازیکن سابق تیم ملی جوانان پرتغال)

رناتو تاپیا (بازیکن تیم ملی پرو و سابق فاینورد و لگانس)

فابیو لیما (بازیکن سابق مینیرو)

سرجینیو (بازیکن سابق آکادمی بنفیکا)

متئو سالدانها (بازیکن سابق پارتیزان)

و همچنین شش بازیکن تیم ملی امارات، ترکیبی قدرتمند و متوازن دارد.

در صورتی که استقلال با تیم کامل و هماهنگ وارد مسابقات شود، توانایی رقابت با الوصل و حتی صدرنشینی در گروه A را خواهد داشت.

 

همچنین جالب است بدانید که الوصل همانند استقلال، در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی رکورد خریدهای خود را شکسته و با هزینه‌ای حدود ۲۲ میلیون یورو بازیکنان جدید جذب کرده است. استقلال نیز تاکنون با سرمایه‌ای ۴ میلیون یورویی بازیکنان جدید را به خدمت گرفته و رکورد نقل‌وانتقالات باشگاه را بهبود داده است.

