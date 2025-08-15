قرعه استقلال در لیگ قهرمانان/ آبیها در سطح دو مقابل گرانترین تیم
هم گروه استقلال تیمی با ارزش تقریبی ۴۸ میلیون یورو و ترکیبی از بازیکنان ملیپوش و با تجربه خارجی است.
به گزارش ایلنا،تیم الوصل امارات که در گروه A لیگ قهرمانان آسیا ۲ با استقلال همگروه شده، تیمی کامل و قدرتمند است و ارزش آن به حدود ۴۸ میلیون یورو میرسد؛ رقمی که این تیم را به ارزشمندترین تیم امارات در این مسابقات تبدیل کرده است.
این تیم با داشتن بازیکنان خارجی سرشناس و ملیپوش، از جمله:
اندریلسون (سابقه بازی در لیون و اندرلخت)
هوگو (بازیکن سابق بوتافوگو)
پدرو مالهیرو (بازیکن سابق تیم ملی جوانان پرتغال)
رناتو تاپیا (بازیکن تیم ملی پرو و سابق فاینورد و لگانس)
فابیو لیما (بازیکن سابق مینیرو)
سرجینیو (بازیکن سابق آکادمی بنفیکا)
متئو سالدانها (بازیکن سابق پارتیزان)
و همچنین شش بازیکن تیم ملی امارات، ترکیبی قدرتمند و متوازن دارد.
در صورتی که استقلال با تیم کامل و هماهنگ وارد مسابقات شود، توانایی رقابت با الوصل و حتی صدرنشینی در گروه A را خواهد داشت.
همچنین جالب است بدانید که الوصل همانند استقلال، در پنجره نقلوانتقالات تابستانی رکورد خریدهای خود را شکسته و با هزینهای حدود ۲۲ میلیون یورو بازیکنان جدید جذب کرده است. استقلال نیز تاکنون با سرمایهای ۴ میلیون یورویی بازیکنان جدید را به خدمت گرفته و رکورد نقلوانتقالات باشگاه را بهبود داده است.