به گزارش ایلنا، قرعه‌کشی فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا دقایقی پیش برگزار شد و تیم فوتبال سپاهان اصفهان در گروه C این رقابت‌ها با تیم‌های الحسین اردن، موهون باگان هند و آخال ترکمنستان هم‌گروه شد. این قرعه‌کشی که نسبتاً آسان تلقی می‌شود، شانس صعود تیم فوتبال سپاهان را برای رسیدن به مرحله حذفی افزایش داده است.

گروه C در مقایسه با سایر گروه‌های این دوره از رقابت‌ها، از سطح فنی پایین‌تری برخوردار است و این امر می‌تواند فرصت مناسبی برای صدرنشینی نماینده ایران در این گروه باشد. تیم الحسین به عنوان یکی از تازه‌واردان این رقابت‌ها شناخته می‌شود، تیم موهون باگان هند علی‌رغم قدمت در فوتبال آسیا، سابقه درخشانی در سطح بین‌المللی نداشته و تیم آخال ترکمنستان نیز سابقه محدودی در رقابت‌های قاره‌ای دارد.

با توجه به این قرعه، هواداران سپاهان امیدوارند که تیمشان پس از چند فصل ناکامی در عرصه آسیا، این بار بتواند با عبور از مرحله گروهی، خود را به مرحله حذفی رقابت‌ها برساند و با آمادگی کامل در مراحل بعدی که رقابت‌ها سخت‌تر خواهد شد، حاضر شود.

