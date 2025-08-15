به گزارش ایلنا،در مراسم قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، تیم استقلال ایران در گروه A با تیم‌های الوصل امارات، المحرق بحرین و الوحدات اردن هم‌گروه شد.

گروه‌بندی کامل این مرحله به شرح زیر است:

گروه A: الوصل، استقلال، المحرق، الوحدات اردن

گروه B: الاهلی قطر، اندیجان ازبکستان، آرکاداغ، الخالدیه

گروه C: سپاهان، الحسین اردن، موهون‌باگان هند، آخال ترکمنستان

گروه D: النصر عربستان، الزورا عراق، استقلال تاجیکستان، گوا هند

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ از روز ۲۵ شهریور آغاز و تا ۳ دی‌ماه ادامه خواهد داشت و در پایان این مرحله، دو تیم برتر هر گروه جواز صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی را به دست خواهند آورد.

بر اساس پیش‌بینی کارشناسان، رقابت‌های گروهی با توجه به حضور تیم‌های قدرتمند و برنامه فشرده مسابقات، شاهد دیدارهای حساس و هیجان‌انگیز خواهد بود و تیم‌ها برای کسب سهمیه صعود، تلاش قابل توجهی خواهند داشت.

