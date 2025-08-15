قرعهکشی لیگ قهرمانان آسیا:
استقلال با حریفانی از امارات، بحرین و اردن همگروه شد
با برگزاری قرعهکشی فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا در مالزی، تیم فوتبال استقلال حریفان خود در گروه A را شناخت و با تیمهایی از امارات، بحرین و اردن همگروه شد
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال، یکی از نمایندگان ایران در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا، حریفان خود را در گروه A این رقابتها شناخت. شاگردان ریکاردو ساپینتو در این گروه با تیمهای الوصل امارات، المحرق بحرین و الوحدات اردن همگروه شدند. این قرعهکشی در مالزی برگزار شد و ترکیب این گروه، امیدواریها را برای صعود آبیهای پایتخت از مرحله گروهی افزایش داده است.
استقلال که فصل گذشته در لیگ نخبگان آسیا تا مرحله یکهشتم نهایی پیش رفته بود و در نهایت مغلوب النصر عربستان شد، امسال به لطف قهرمانی در جام حذفی فوتبال ایران، جواز حضور در سطح دو لیگ قهرمانان آسیا را کسب کرده است.
برنامه زمانبندی مسابقات نیز مشخص شده است؛ مرحله گروهی در تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۴ دی ۱۴۰۴) به پایان میرسد. پس از آن، مراحل حذفی آغاز خواهد شد: یکهشتم نهایی بین ۱۰ تا ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ (۲۱ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴)، یکچهارم نهایی و نیمهنهایی به ترتیب در تاریخهای ۳ تا ۱۲ مارس (۱۲ تا ۲۱ اسفند ۱۴۰۴) و ۷ تا ۱۵ آوریل (۱۸ تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۵) برگزار خواهند شد. فینال این رقابتها نیز برای روز ۱۶ مه ۲۰۲۶ (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) برنامهریزی شده است.