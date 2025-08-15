استقلال با برنارد منسا به توافق اولیه رسید

به گزارش ایلنا، برنارد منسا که سابقه بازی در تیم‌های مطرح اروپایی از جمله اتلتیکو مادرید و ویکتوریا گیمارش را در کارنامه دارد، علاوه بر پیشنهاد استقلال از چند باشگاه حاضر در لیگ ترکیه نیز پیشنهاد دریافت کرده است.

منسا فصل گذشته را در تیم الریاض عربستان سپری کرد و طی ۲۹ بازی موفق به ثبت ۵ گل و ۴ پاس گل شد. با توجه به عملکرد قابل‌توجه او، ارزش فعلی این هافبک تکنیکی حدود ۲.۵ میلیون یورو برآورد می‌شود.

رسانه ترکیه‌ای گزارش داده است که مذاکرات استقلال و منسا حول جزئیات قرارداد از جمله دستمزد و تضمین‌های قراردادی ادامه دارد و دو طرف در آستانه توافق هستند.

با توجه به اینکه پنجره نقل و انتقالات تابستانی به زودی بسته می‌شود، باشگاه استقلال امیدوار است که زود تر با این بازیکن قرارداد ببندد.

این انتقال در صورت نهایی شدن، یکی از مهم‌ترین خریدهای استقلال در تابستان جاری محسوب خواهد شد و می‌تواند سهم بسزایی در عملکرد تیم در لیگ برتر و رقابت‌های آسیایی داشته باشد.

