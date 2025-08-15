خبر تلخ: تایید پارگی رباط کاپیتان سپاهان
باشگاه سپاهان پارگی رباط کاپیتان خود، محمد کریمی را تایید کرد.
باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در خصوص آخرین وضعیت محمد کریمی، بازیکن ارزنده ملیپوش خود اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، در این اطلاعیه آمده است:
پس از تکمیل تستهای تیم پزشکی سپاهان و تایید تصاویر MRI محمد کریمی، بازیکن ارزنده و ملیپوش سپاهان که در دیدار مقابل الدحیل قطر به دلیل مصدومیت از بازی تعویض شد، مشخص شد این بازیکن با مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی مواجه شده و حداقل ۶ ماه از میادین دور خواهد بود.
جراحی و مراحل درمانی او به زودی و پس از انجام فرایندهای اولیه آغاز خواهد شد.
خانواده بزرگ باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ضمن آرزوی سلامتی برای بازیکن ارزنده و کاپیتان ملیپوش تیم فوتبال سپاهان، امیدوار است با طی روند درمان، هرچه سریعتر او را دوباره در میادین، در کنار خود ببیند.