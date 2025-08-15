خبرگزاری کار ایران
هافبک جوان سیتی در آستانه انتقال به ناتینگهام فارست

جیمز مک‌آتی با انتقالی ۳۰ میلیون پوندی به ناتینگهام فارست نزدیک شده و سیتی بند بازخرید در قراردادش قرار داده است.

به گزارش ایلنا، دیوید اورنستین از اتلتیک خبر داد که ناتینگهام فارست با منچسترسیتی بر سر بسته‌ای به ارزش حداکثر ۳۰ میلیون پوند برای انتقال جیمز مک‌آتی به توافق کامل رسیده است. در این قرارداد علاوه بر بند فروش مجدد، بند بازخرید نیز به نفع منچسترسیتی لحاظ شده است.

مک‌آتی ۲۲ ساله که تابستان امسال نقش کلیدی در قهرمانی دوباره تیم ملی زیر ۲۱ ساله‌های انگلیس در اروپا داشت، مورد توجه چند باشگاه دیگر از جمله آینتراخت فرانکفورت آلمان هم قرار گرفته بود، اما در نهایت فارست توانست نظر او را جلب کند.

شاگردان نونو اسپیریتو سانتو که فصل گذشته هفتم لیگ برتر شدند، این فصل در چهار رقابت از جمله لیگ اروپا حاضر خواهند بود. این سهمیه پس از تایید محرومیت کریستال پالاس از سوی دادگاه داوری ورزش و انتقال آن به فارست به دست آمد.

فارست روز یکشنبه لیگ برتر را با دیدار خانگی مقابل برنتفورد آغاز می‌کند و سیتی نیز شنبه میهمان ولورهمپتون خواهد بود.

