چراغ سبز ستاره مازاد یونایتد به جدایی جنجالی
راسموس هویلوند که در منچستریونایتد به حاشیه رانده شده، حالا با تغییر موضع آماده ترک الدترافورد است و پدرش نیز این پیام را به میلان رسانده است.
به گزارش ایلنا، مهاجم دانمارکی که پس از خریدهای هجومی تابستانی یونایتد جایگاهش را از دست داده، در ابتدا تمایلی به جدایی نداشت و میخواست برای جایگاهش بجنگد. اما طبق ادعای گاتزتا دلو اسپورت، پدر او، آندرس هویلوند، به مسئولان میلان اطلاع داده که پسرش آماده انتقال به ایتالیاست.
روسونری که مدتها به دنبال یک مهاجم بوده، هویلوند را بهعنوان هدف اصلی انتخاب کرده است. تماسهای مستقیم با اطرافیان بازیکن برقرار شده و گفتوگو با یونایتد پیشرفتهایی داشته، هرچند اختلافی حدود ۱۰ میلیون یورو در رقم انتقال وجود دارد.
قرار است در هفته پیشرو، مذاکرات بین طرفین ادامه یابد و مکس آلگری، سرمربی میلان، مستقیماً با هویلوند درباره نقش او در سیستم تاکتیکی تیم صحبت کند. اگر توافق حاصل شود، این مهاجم ۲۱ ساله میتواند پس از تنها یک فصل در لیگ برتر، راهی سنسیرو شود.