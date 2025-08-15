خبرگزاری کار ایران
سون هیونگ‌مین رکورد جهانی فروش پیراهن را شکست

ستاره کره‌ای تازه‌وارد به لس‌آنجلس اف‌سی با پشت سر گذاشتن نام‌هایی چون لیونل مسی و لبران جیمز، پرفروش‌ترین پیراهن ورزشی جهان را به نام خود ثبت کرد.

به گزارش ایلنا، جان تورینگتون، مدیرعامل باشگاه لس‌آنجلس اف‌سی، اعلام کرد پیراهن سون هیونگ‌مین پس از پیوستنش به این تیم نه‌تنها پرفروش‌ترین در لیگ MLS بلکه در میان تمام رشته‌های ورزشی جهان شده است. 

فروش این پیراهن از زمان اعلام رسمی انتقال او به لس‌آنجلس، حتی از اسطوره‌های NBA مانند لبران جیمز و استفن کری و همچنین ستاره اینتر میامی، لیونل مسی، نیز پیشی گرفته است.

تورینگتون در گفت‌وگو با «تاک‌اسپورت» گفت:«برای دومین هفته متوالی، دیگر فقط درباره پرفروش‌ترین پیراهن فوتبال در MLS حرف نمی‌زنیم. این پیراهن، پرفروش‌ترین پیراهن در تمام ورزش‌های جهان است. از روزی که سون امضا کرد تا الان، هیچ ورزشکاری در دنیا به اندازه او پیراهن نفروخته است.»

سون قرار است در ۲۷ اوت پیش از بازی بیسبال لس‌آنجلس داجرز مقابل سن‌دیگو پادرس، مراسم پرتاب نمادین اولین توپ را انجام دهد.

این حضور بخشی از برنامه‌های لس‌آنجلس اف‌سی برای معرفی ستاره جدید خود در رویدادهای ورزشی بزرگ آمریکا و افزایش بازتاب رسانه‌ای این انتقال است.

