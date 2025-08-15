برونو فرناندز:
پول الهلال وسوسهکننده بود اما یونایتد خانه من است
برونو فرناندز، ستاره پرتغالی شیاطین سرخ، تأکید کرد که هرگز قصد جدایی نداشته و پیشنهاد نجومی الهلال را با هدف ماندن و موفقیت در الدترافورد رد کرده است.
به گزارش ایلنا، برونو فرناندز، کاپیتان و مهره کلیدی منچستریونایتد، فاش کرد که باوجود پیشنهاد سنگین باشگاه الهلال عربستان، تصمیمش از ابتدا ماندن در جمع شیاطین سرخ بوده است.
او که فصل گذشته با رتبه پانزدهم لیگ برتر و شکست در فینال لیگ اروپا برابر تاتنهام پایان تلخی را تجربه کرد، اکنون با امید به بازگشت تیمش به روزهای اوج، انگیزه زیادی برای ادامه حضور دارد.
فرناندز در گفتوگو با «سیدنی مورنینگ هرالد» توضیح داد:«میدانم ارقام در فوتبال اهمیت زیادی دارند. عدد بزرگی بود که باشگاه میتوانست از این انتقال به دست آورد و برای خودم هم مبلغ بالایی بود. یک بار با رئیس الهلال صحبت کردم و به او گفتم که هرگز به جدایی فکر نکردهام و اگر قصد دارید اقدامی کنید، باید با باشگاه مذاکره کنید. همیشه گفتهام اگر باشگاه بخواهد من را بفروشد، تصمیم میگیرم، اما اگر نخواهد، نیازی به تصمیمگیری ندارم چون هدفم ماندن است.»
برونو فرناندز افزود:«بله، مبلغ برای من هم زیاد بود، اما این زندگی است و هرکس انتخاب خودش را دارد. من پشیمان نمیشوم چون اینجا جایی است که میخواهم باشم و موفقیت را در همینجا میخواهم تجربه کنم.»
کاپیتان شیاطین سرخ حالا با روحیهای بهتر به استقبال فصل جدید میرود، فصلی که منچستریونایتد با جذب ماتیوس کنیا، برایان امبومو و بنجامین ششکو خط حملهاش را بازسازی کرده است. شیاطین سرخ روز یکشنبه در نخستین دیدار خود به مصاف آرسنال مدعی قهرمانی خواهند رفت.