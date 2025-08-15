غافلگیری ستاره اسپانیایی از استقبال رونالدو

به گزارش ایلنا، مدافع اسپانیایی النصر فاش کرد که پس از انتقالش از بارسلونا، گفت‌وگویی غیرمنتظره و مثبت با کریستیانو رونالدو داشته است.

اینیگو مارتینز ۳۴ ساله که با فسخ قرارداد خود از بارسلونا به النصر عربستان پیوست، تصمیمش را به پیشنهاد مالی قابل‌توجه این باشگاه مرتبط دانست و گفت رد کردن آن ممکن نبود. او حالا هم‌تیمی کریستیانو رونالدو شده و می‌گوید اولین برخوردش با فوق‌ستاره پرتغالی او را خوشحال و شگفت‌زده کرده است.

اینیگو مارتینز در گفت‌وگو با نشریه پرتغالی اوژوگو توضیح داد:«احساس خوبی بین ما وجود دارد. وقتی برای شروع تمرینات پیش‌فصل به پرتغال رسیدم، او منتظرم بود و توانستیم صحبت کنیم. آدم شاد و با انرژی‌ای است و جو خوبی را در تیم حس می‌کنم.»

النصر که تابستان شلوغی را در نقل‌وانتقالات پشت سر گذاشته، پیش‌تر ژوائو فلیکس را از چلسی جذب کرده و در آستانه تکمیل خرید ۲۶ میلیون پوندی کینگزلی کومان از بایرن مونیخ است. مارتینز می‌تواند در کنار رونالدو نخستین بازی رسمی‌اش را در نیمه‌نهایی سوپرجام عربستان مقابل الاتحاد در ۱۹ اوت انجام دهد. این تیم در پیش‌فصل سه پیروزی از چهار بازی به دست آورده و با روحیه بالا آماده آغاز فصل جدید است.

