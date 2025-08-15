خبرگزاری کار ایران
بدون دروازه‌بان جدید فصل را با سقوط جدی تمام می‌کنید

هشدار اسطوره منچستریونایتد به آموریم

گری نویل معتقد است اگر منچستریونایتد جای آندره اونانا را با یک دروازه‌بان جدید پر نکند، باید انتظار یک فصل ناامیدکننده دیگر و حتی رتبه هشتم یا نهم را داشته باشد.

به گزارش ایلنا، اسطوره شیاطین سرخ در پادکست Stick to Football تأکید کرد که پست دروازه‌بان اول منچستریونایتد حساس‌ترین جایگاه در فوتبال انگلیس است و اشتباهات متوالی اونانا، که طی دو فصل گذشته بیش از هر دروازه‌بان دیگری در لیگ برتر منجر به گل شده، نیاز به تغییر را جدی‌تر کرده است. 

گری نویل گفت:«اگر یک دروازه‌بان و یک هافبک وسط جذب کنید، می‌توان به رتبه پنجم یا ششم فکر کرد، اما بدون دروازه‌بان جدید، هشتم یا نهم می‌شوید.»

یونایتد پیش‌تر با امیلیانو مارتینز از استون‌ویلا و جانلوئیجی دوناروما از پاری‌سن‌ژرمن در ارتباط بوده است. نویل درباره مارتینز گفت:«از همان اول فصل وقتی بحث دیبو مارتینز مطرح شد، گفتم او را می‌خواهم. شخصیتش، شجاعتش و حضوری که در دروازه دارد عالی است.»

در حال حاضر روبن آموریم، سرمربی یونایتد، در صورت نیمکت‌نشینی اونانا تنها التای بایندیر و تام هیتون را به‌عنوان گزینه‌های ذخیره دارد. 

دیبو مارتینز همچنان بازیکن استون ویلاست، هرچند در پایان فصل گذشته به نظر با هواداران وداع کرده بود. از سوی دیگر، دوناروما پس از جذب لوکاس شوالیه از لیل در آستانه جدایی از پاری‌سن‌ژرمن قرار دارد و مدیر برنامه‌هایش گفته علاقه‌مند به حضور در لیگ برتر است.

