به گزارش ایلنا، پاری‌سن‌ژرمن در شبی دراماتیک توانست با بازگشتی بزرگ، سوپرجام اروپا را فتح کند. شاگردان لوئیس انریکه که تا دقیقه 85 با دو گل از تاتنهام عقب بودند، با گل‌های لی کانگ‌این و گونچالو راموس بازی را به تساوی کشاندند و در نهایت در ضربات پنالتی 4 بر 3 پیروز شدند.

مارکینیوش پس از بازی در گفت‌وگو با کانال پلاس گفت:«به خودمان افتخار می‌کنم. ما تمرین زیادی نداشتیم، اما فوتبال فقط فیزیک نیست، ذهنیت هم هست. وقتی 2 بر صفر عقب بودیم، آن‌ها ما را دعوت کردند که برگردیم. دعوت کردن پاری‌سن‌ژرمن کار خطرناکی است. مربی تغییرات لازم را انجام داد و ما به مهاجمی مثل گونچالو نیاز داشتیم که توپ را به تور برساند.»

او درباره آینده فصل ادامه داد:«خیلی خوشحالم و اینجا هستم تا کمک کنم. هیچ‌کس جایگاه تضمینی ندارد. باید همیشه در بالاترین سطح باشی و تمام توانت را بدهی تا جایگاهت را حفظ کنی و مربی را راضی نگه داری.»

پاری‌سن‌ژرمن که یک ماه پیش فینال جام باشگاه‌های جهان را به چلسی واگذار کرده بود، با این پیروزی روحیه بالایی به استقبال فصل لیگ یک می‌رود و یکشنبه مقابل نانت قرار می‌گیرد. در سوی دیگر، تاتنهام باید خیلی سریع خود را برای شروع لیگ برتر برابر برنلی آماده کند و از تکرار فروپاشی‌های دقایق پایانی جلوگیری کند.

انتهای پیام/