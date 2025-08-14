خبرگزاری کار ایران
تمدید قرارداد ستاره تاتنهام قطعی شد

جد اسپنس پس از درخشش در فصل گذشته و حضور ثابت در ترکیب اصلی تاتنهام، قرارداد جدیدی با این باشگاه امضا خواهد کرد تا داستان بازگشت او به جمع مدعیان تکمیل شود.

به گزارش ایلنا، اسپنس که در سال 2022 به تاتنهام پیوست، سه فصل ابتدایی حضورش را تقریباً بدون فرصت بازی سپری کرد و حتی چندین مرتبه به صورت قرضی راهی رن، لیدز و جنوا شد. اما با حضور آنگه پوستکوگلو، شرایط تغییر کرد و مدافع انگلیسی در فصل 25-2024 توانست در 35 مسابقه حضور پیدا کند و نقش مهمی در قهرمانی تاتنهام در لیگ اروپا ایفا کند.

قرارداد فعلی او تا سال 2028 اعتبار داشت اما توافق جدید، مدت همکاری را طولانی‌تر کرده و افزایش دستمزد را نیز در پی خواهد داشت. اسپنس در گفت‌وگوهای پیشین خود تأکید کرده بود که برخورد آنتونیو کونته، سرمربی سابق تاتنهام، اعتمادبه‌نفسش را «در هم شکست»؛ چرا که او را «خرید باشگاه» نامید و هیچ برنامه‌ای برای استفاده از او نداشت.

این مدافع 24 ساله که چهارشنبه شب در شکست مقابل پاری‌سن‌ژرمن در سوپرجام اروپا به میدان رفت، امیدوار است در دیدار آغازین لیگ برتر برابر برنلی نیز در ترکیب اصلی تیم توماس فرانک حضور داشته باشد.

