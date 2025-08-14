بازگشت سرخ پوشان به تمرینات پس از یک روز استراحت

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پس از یک روز استراحت در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد، از امروز (پنجشنبه ۲۳ مرداد) تمرینات خود را از سر گرفتند.

تمرین نوبت صبح امروز در سالن وزنه و زمین شماره ۳ ورزشگاه آزادی برگزار شد و بازیکنان در دو گروه به تمرینات مشغول شدند؛ گروه نخست از ساعت ۱۰ تا ۱۱ و گروه دوم از ساعت ۱۱ تا ۱۲ به انجام برنامه‌های بدنسازی پرداختند.

پس از پایان تمرین صبح، اعضای تیم راهی هتل المپیک شدند تا پس از صرف ناهار و استراحت، از ساعت ۱۷:۳۰ تمرین نوبت عصر را پیگیری کنند.

