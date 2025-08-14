خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت سرخ پوشان به تمرینات پس از یک روز استراحت

بازگشت سرخ پوشان به تمرینات پس از یک روز استراحت
کد خبر : 1673804
لینک کوتاه کپی شد.

سرخ پوشان پس از یک روز استراحت به تمرینات بازگشتند.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پس از یک روز استراحت در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد، از امروز (پنجشنبه ۲۳ مرداد) تمرینات خود را از سر گرفتند.

تمرین نوبت صبح امروز در سالن وزنه و زمین شماره ۳ ورزشگاه آزادی برگزار شد و بازیکنان در دو گروه به تمرینات مشغول شدند؛ گروه نخست از ساعت ۱۰ تا ۱۱ و گروه دوم از ساعت ۱۱ تا ۱۲ به انجام برنامه‌های بدنسازی پرداختند.

پس از پایان تمرین صبح، اعضای تیم راهی هتل المپیک شدند تا پس از صرف ناهار و استراحت، از ساعت ۱۷:۳۰ تمرین نوبت عصر را پیگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور