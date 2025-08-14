معارفهی ماستانتونو در رئال همزمان با تولد ۱۸سالگی
بهترین بازیکن دنیا برای من مسی است
فرانکو ماستانتونو امروز در «سیتی رئال مادرید» و در کنار فلورنتینو پرز معارفه شد، پیراهن شماره ۳۰ را پوشید و لیونل مسی را به عنوان الگوی خودش معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، ماستانتونو نخستین روزش را به عنوان بازیکن رئال مادرید در والدبباس سپری کرد؛ مراسمی که با حضور پرز، اعضای هیئتمدیره و خانوادهی او برگزار شد و بهطور نمادین با تولد ۱۸سالگیاش همزمان بود.
پس از امضا، نخستین ابهام هم روشن شد: او در فصل اول با شماره ۳۰ بازی میکند؛ همان شمارهای که در ریورپلاته هم به تن داشت و معمولاً برای بازیکنان تیم دوم در نظر گرفته میشود. رئال پیشتر این رویه را برای وینیسیوس هم به کار گرفته بود؛ شروع با شماره تیمِ ذخیره و سپس تثبیت در ترکیب اصلی.
پرز در سخنرانیاش، خرید تازه را «یکی از بزرگترین استعدادهایی که در سالهای اخیر در فوتبال جهان ظهور کرده» توصیف کرد و گفت:«از امروز پیراهن سفیدِ ۱۵ جام اروپایی را به تن داری. ممنون که اینجا بودن را انتخاب کردی.»
نوبت به ستارهی جوان رسید تا روی سن برود. او با اشاره به نقش خانوادهاش گفت:«خیلی چیزها برای یادگرفتن دارم، اما ارزشهایی که من را به اینجا رسانده از دایرهی نزدیکم آمده است.» ماستانتونو سپس تعهدش را خطاب به هواداران تکرار کرد:«قول میدهم برای این پیراهن همهچیزم را بدهم؛ در زمین یک هوادار دیگر خواهید داشت.» و در پایان، همان کلمهای که هواداران منتظرش بودند را گفت: «هالا مادرید.»
در نشست خبری بعد از مراسم، از «اولین تماس» با ژابی صحبت کرد:«اعتماد زیادی به من داد تا رویا را محقق کنم.» او گفت با برخی همتیمیها هم حرف زده و نام جود بلینگهام را برجسته کرد:«جود به گرمی از من استقبال کرد. بازیاش را تحسین میکنم و از دیدنش لذت میبرم. فوقالعاده بود.»
وقتی از پست و سبک بازیاش پرسیدند، ترجیح داد نظر مشخصی ندهد:«دوست ندارم خودم را توصیف کنم؛ میخواهم هر چه لازم است برای تیم انجام بدهم.» سپس با یک پاسخ صریح، از الگوی فوتبالیاش گفت:«برای من مسی بهترین بازیکن جهان است. دیگرانی مثل آلفردو دیاستفانو را نتوانستم ببینم، اما به آنها هم نگاه میکنم.» دربارهی شمارهی پیراهن هم توضیح داد:«از رئیس خواستم شماره ۳۰ را بدهند، چون برایم خاص و هیجانانگیز است.»
ماستانتونو در پایان تأکید کرد از فردا به تمرین برمیگردد و «با اشتیاق و کمی استرسِ خوب» آماده است:«برای هر چه ژابی نیاز داشته باشد در دسترس هستم.»