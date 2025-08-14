به گزارش ایلنا، در شرایطی که بحث‌های زیادی پیرامون مبالغ قرارداد بازیکنان پرسپولیس مطرح بود، امروز مدیران این باشگاه برای ثبت قراردادهای فصل بیست‌وپنجم به فدراسیون فوتبال مراجعه کردند اما با پاسخ غیرمنتظره‌ای روبه‌رو شدند. بررسی‌های فدراسیون نشان داد مجموع قراردادهای سرخپوشان از سقف مجاز تعیین‌شده فراتر رفته و به همین دلیل ثبت آنها فعلاً متوقف شده است.

بر اساس قوانین جدید، سقف بودجه فصل جاری برای تیم‌هایی که سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ندارند، حدود ۵۵۰ میلیارد تومان است که نسبت به فصل قبل ۳۰ درصد افزایش یافته است. پرسپولیس برای ثبت قراردادها ناچار خواهد بود رقم پرداختی به بازیکنان را کاهش دهد تا مجموع ارقام به حد تعیین‌شده برسد.

باشگاه چهار روز فرصت دارد تا اصلاحات لازم را انجام دهد و دوباره قراردادها را برای ثبت ارائه کند. در غیر این صورت، این تیم در بازی هفته نخست لیگ برتر مقابل فجرسپاسی با مشکل استفاده از بازیکنان جدیدش روبه‌رو خواهد شد. این موضوع اکنون به یکی از حساس‌ترین چالش‌های مدیریتی سرخپوشان پیش از شروع فصل تبدیل شده است.

انتهای پیام/